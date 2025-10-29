Mauricio Herrera celebra 70 años de trayectoria con emotiva charla escénica

Honor a quien honor merece

“Aquí entre dos” concluye temporada y ahora se contempla gira nacional

Por Arturo Arellano

Dicen que los homenajes deben hacerse en vida, y Alejandro Herrera lo entendió a la perfección. Por eso creó “Aquí entre dos”, una charla escénica que rinde tributo a su padre, el actor Mauricio Herrera, en el marco de sus 70 años de trayectoria artística. El espectáculo, que concluyó su temporada en el Teatro Rafael Solana, fue apadrinado por Jorge Ortiz de Pinedo y dejó abierta la posibilidad de nuevas fechas e incluso una gira por el interior del país.

Con profundo cariño, Alejandro se dedicó a recopilar fotografías, recuerdos y anécdotas para construir un hilo narrativo que mostrara al público no solo la carrera de su padre, sino también su esencia como ser humano. “Fue un proceso muy divertido. Descubrí cosas que no sabía de mi papá y otras que fui recordando. Ha sido un viaje emocional, no solo de recuerdos”, compartió Alejandro en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Mauricio, por su parte, se mostró conmovido por la experiencia de compartir escenario con su hijo: “Es muy emotivo trabajar con él, poder platicar cosas en las que ha estado presente. De estos 91 años que tengo, él ha vivido 54 conmigo. Ha sido emocionante y estimulante. No creímos que iba a ser tan bien aceptado, pero el aplauso del público nos lo confirmó”.

El espectáculo, que mezcla comedia, reflexión y memoria, ha tocado fibras sensibles en la audiencia. “La gente nos dice que se emocionó, que lloró. También nos comparten que les recuerda a sus padres, o que les inspira a convivir más con ellos. Eso nos hace muy felices”, añadió Alejandro.

Mauricio recordó con especial cariño la obra “La hermosa gente”, de William Saroyan, que marcó el inicio de su carrera: “Fue una gran sorpresa. La hicimos de manera experimental y terminó siendo un éxito. Ese aplauso del público me cambió la vida”.

Sobre el futuro del montaje, Alejandro adelantó que están explorando nuevos formatos y escenarios: “Nos han hablado para llevar la obra fuera de la capital. Queremos hacerlo, pero hay que darle forma y decidir cómo contar esta historia en otros espacios”.

Mauricio, con más de 20 mil funciones en su haber, reflexionó sobre el legado de la comedia: “La comedia debe provocar risa con humor sano. Pero también debe dejar un mensaje. Me gustaría que la gente se lleve la importancia de la comunicación entre padres e hijos, de una familia bien avenida, sin competencia, trabajando juntos”.

El espíritu de vida que transmite “Aquí entre dos” ha sido uno de sus mayores aciertos. “La gente se contagia de eso. Hay angustia, dolor, miedo, y se vale sentirlo. Pero también hay que aceptar la felicidad y compartirla. Eso me lo ha enseñado mi papá siempre”, concluyó Alejandro.

La develación de placa, encabezada por Jorge Ortiz de Pinedo, fue el broche de oro para esta primera etapa del proyecto. “Jorge es como mi hermano. Hemos compartido miles de aventuras teatrales y de vida. Es un honor que haya estado presente”, expresó Mauricio.