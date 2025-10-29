Encabeza cirujana primer procedimiento con robot Da Vinci X en el Hospital 1° de Octubre, del ISSSTE

Tomó dos años de especialización

La incursión de este nosocomio en el Plan de Cirugía Robótica beneficiará a 2 .3 millones de derechohabientes de la zona centro del país

Ciudad de México.- Un equipo médico conformado por especialistas en ginecología y oncología, dirigido por la doctora Ana Laura Gutiérrez Aguayo, del Hospital Regional (HR) “1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, llevó a cabo su primera cirugía robótica, en beneficio de una derechohabiente de 37 años con tumores benignos en el útero.

Gutiérrez Aguayo, quien se convirtió en la primera mujer en el nosocomio en realizar un procedimiento con el robot Da Vinci X, cuenta con una década de trayectoria como cirujana de mínima invasión; tomó dos años de especialización en cirugía robótica y 90 días del curso para obtener la licencia para manejar el equipo.

“Para mí es un orgullo, como cirujana y como mujer, el poder haber realizado la primera operación robótica del Hospital Regional “1° de Octubre”, del ISSSTE. Es un orgullo el poder representar a cada una de las trabajadoras que aquí conformaron también mi sala. El 80 por ciento de esta sala estaba conformada por mujeres. En los últimos años se destaca la participación de las mujeres como cirujanas en el área de cirugía robótica. En los últimos 10 años ha habido un despunte del papel de la mujer en esta área”, subrayó.

La especialista detalló que gracias a este equipo de alta tecnología que ofrece una visión tridimensional de alta precisión, 10 veces superior al ojo humano, a la paciente se le realizó con éxito una histerectomía total laparoscópica (cirugía para extirpar el útero completo), lo que implica una mayor precisión en las incisiones.

“El tener ahora el robot, el Da Vinci X, nos hace continuar bajo ese rubro, bajo ese parámetro. La cirugía robótica nos ofrece, aún más para las pacientes, mayor precisión en los procedimientos, un acortamiento en el tiempo quirúrgico y menor índice de tasa de complicaciones. (…) Las incisiones son aún más pequeñas, de ocho milímetros, además, nos ofrece una mayor precisión en la disección de nuestros tejidos, menor índice de complicaciones y menor sangrado”, subrayó.

Gutiérrez Aguayo señaló que, a diferencia de una intervención común, en un procedimiento mínimamente invasivo como el practicado este martes, la escala de dolor se reduce considerablemente, lo que contribuye a la reducción de tiempo en postoperatorio y el aumento de más personas beneficiadas.

“Una intervención abierta les ofrece un dolor de ocho a 10 o un nueve de 10, cuando en una cirugía robótica las pacientes refieren aproximadamente dos o tres de 10. (…) Este tipo de cirugía realizada, aquí, en el hospital, con la tecnología que tenemos y la disponibilidad de quirófanos, alrededor de 20 a 30 pacientes por mes se verían beneficiados”, detalló.

La especialista indicó que la incorporación del HR “1° de Octubre” en el Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE refleja el compromiso con la salud pública de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las autoridades del Instituto, puesto que se verán beneficiados 2 millones 300 mil derechohabientes de las zonas norte y oriente de la capital del país, así como de Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Estado de México.

“El apoyo ha sido total y absoluto hacia el Plan de Cirugía Robótica, no solo en el área de ginecología, sino en las diversas especialidades. Asimismo, se ha contado con el apoyo de las autoridades de aquí del hospital hacia mi persona y hacia todos los que conforman este programa”, apuntó.