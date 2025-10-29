Aprueba el Senado más impuestos y derechos y una mayor vigilancia del SAT

Entrarán en vigor en enero de 2026

Cambios al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

El Senado de la República aprobó, sin aceptar reservas, los dictámenes para el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los cuales fueron enviados al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

Las reformas otorgan nuevas facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal, también para dar fin a las operaciones simuladas para expedir facturas falsas, tener mayor control de las operaciones realizadas mediante plataformas digitales, además de trabajar en la simplificación fiscal y fortalecer la seguridad jurídica.

También se aprobó que las plataformas digitales den acceso permanente, en línea y en tiempo real al SAT a información necesaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual fue matizada por su paso por Diputados, pero no específica que se debe dar este acceso bajo «una orden judicial», explicó Juan Antonio Ramírez, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de la Asociación de Internet MX .

Además, se da continuidad al programa de regularización fiscal para personas físicas y morales, y se tomará como referencia el ejercicio contable 2024. También, se establece una tasa fija de retención de 0.9%, aplicables a intereses, y una nueva tasa de recargos, para créditos fiscales, de 1.38% mensual sobre saldos insolutos.

Aumentos en el IEPS

Entre los cambios más visibles del paquete se encuentran los aumentos en el IEPS para productos de consumo masivo y servicios específicos:

A las bebidas saborizadas se impone un gravamen de 3.08 pesos por litro, mientras que a las versiones sin azúcar o “light/­cero” se les fija una cuota de 1.50 pesos por litro, condicionada a que la industria embotelladora reduzca al menos 30 % del contenido calórico en sus presentaciones más vendidas.

En materia de tabaco y productos con nicotina, el IEPS se incrementa de 160% a 200 %, además de establecer cuotas por cigarro que irán escalando: 0.85 pesos en 2026, 0.91 en 2027, 0.99 en 2028, 1.07 en 2029 y 1.15 en 2030.

Se grava con 8% del IEPS la enajenación de videojuegos con contenido violento explícito, tanto físicos como en descarga digital proporcionados en el país.

Apuestas y sorteos en línea verán su tasa pasar de 30 % a 50 %.

Los morenisras sostienen que estos gravámenes tienen un doble propósito: fortalecer la recaudación y desincentivar consumos perjudiciales para la salud. Por su parte, la oposición los califica de meramente recaudatorios, sin suficiente justificación en materia de bienestar social.

Incremento de derechos y servicios públicos: museos, migración, espectro radioeléctrico:

La reforma a la Ley Federal de Derechos contempla ajustes en los derechos que cobra el Estado mexicano por servicios públicos, trámites migratorios y uso o explotación de bienes del dominio público, entre otros:

Aumentan las cuotas para extranjeros en museos y sitios arqueológicos: por ejemplo, la entrada para visitantes internacionales al Museo Nacional de Antropología o a zonas como Teotihuacán o Chichén Itzá pasa de 95.58 a 209.9 pesos.

Trámites migratorios: se fija un cobro de 297.89 pesos para autorizaciones de abordar embarcaciones en navegación de altura; 294 pesos para permisos de salida de menores al extranjero.

Servicios aeronáuticos: los permisos para construcción o explotación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos subirán más del 2 %, mientras que servicios migratorios extraordinarios para vuelos no regulares y derechos para aeronaves privadas se incrementarán cerca del 4.5 %.

Certificados fitosanitarios internacionales aumentan más del 25 % para exportación de vegetales, animales vivos, productos y subproductos.

Derechos de uso del espectro radioeléctrico serán actualizados con el argumento de ampliar cobertura de telecomunicaciones en zonas marginadas.

Reforma al Código Fiscal de la Federación: facultades al SAT y plataformas digitales:

En materia tributaria, la reforma al CFF incorpora nuevas facultades para Servicio de Administración Tributaria (SAT) y regula de forma más estricta a las plataformas digitales:

El SAT podrá exigir acceso en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales para verificar la correcta declaración de impuestos.

Se faculta al SAT para presentar querellas penales contra quienes emitan comprobantes fiscales falsos o simulen actos jurídicos inexistentes.

Las plataformas digitales tendrán un incremento de 50 % en su obligación de tributación.