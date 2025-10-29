El gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre los ordenamientos emitidos por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) en los que señala:

La suspensión de 2 rutas vigentes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con efecto a partir del 7 de noviembre.

Así como la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos (EU) desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), con efecto inmediato.

Esta orden ejecutiva no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde AIFA o AICM hacia EU, hasta nuevo aviso.

La segunda orden advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos.

Con relación a esta orden, el DOT concede 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.

En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha.

La SICT informa que se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la soberanía nacional.

El gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional.

Se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea.