EU ataca otra embarcación en el Pacífico por presunto tráfico de drogas

Hay cuatro personas muertas

ATALas acciones fueron confirmadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth

El ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, estaba traficando drogas, con saldo de cuatro personas muertas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este es el más reciente de una serie de ataques navales realizados durante los últimos dos meses por la Administración Trump, con un saldo de más de 60 muertos.

Hegseth publicó un video del ataque, señalando que la operación se realizó en aguas internacionales y que la embarcación era operada por una organización designada como terrorista, cuyo nombre no fue revelado. También confirmó que ningún militar estadounidense resultó herido.

“Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra ejecutó hoy un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental”, escribió este miércoles Hegseth.

«Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes», escribió el funcionario estadunidense.

Agregó que, según inteligencia estadounidense, pero, como ha hecho en cada uno de los ataques previos, sin mostrar pruebas, la nave transportaba narcóticos y transitaba por una ruta conocida de contrabando. También agregó que “cuatro hombres narco-terroristas iban a bordo y murieron durante el ataque”.

El funcionario concluyó que “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narco-terroristas que buscan envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra seguirá cazándolos y eliminándolos dondequiera que operen”.