Puebla celebra en grande “Entre Vivos y Muertos”

Derrama económica esperada de mil mdp

Ofrecerá más de 45 eventos durante la temporada

Por Gloria Carpio

Puebla se prepara para recibir más de 850 mil visitantes durante la temporada de Día de Muertos 2025, con una derrama económica esperada cercana a los mil millones de pesos, en lo que se consolida como una de las celebraciones más importantes del país. El estado ofrecerá más de 45 eventos distribuidos en distintos municipios, proyectando la riqueza cultural y las tradiciones poblanas tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la presentación oficial de la cartelera de actividades del festival «Entre Vivos y Muertos» en la Ciudad de México, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacaron el profundo valor cultural y la importante oportunidad económica que representa esta celebración, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.​

La tradición que honra la vida

«Detrás de cada actividad hay mucho empleo, hay derrama económica, pero sobre todo, existe orgullo de ser poblano y de ser mexicano», subrayó Rodríguez Zamora durante su intervención. La titular de la Sectur federal recordó que el Día de Muertos es actualmente uno de los mayores referentes de promoción turística internacional de México, una festividad que se ha fortalecido y vuelto a estar presente en los hogares, tiendas y espacios públicos gracias al orgullo de las raíces mexicanas.​

Rodríguez Zamora invitó a las y los visitantes a recorrer Puebla durante el fin de semana largo, considerado «el mejor fin de semana del año para México». A nivel nacional se prevé una derrama económica superior a los 30 mil millones de pesos, con más de 1.6 millones de turistas hospedados en hoteles. «Consumamos local, visitemos México y pongamos en nuestra lista los destinos que aún no conocemos en esta gran festividad. El Día de Muertos es una fiesta que honra la vida y nos une como nación», concluyó la funcionaria federal.​

Puebla, el latido de México

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que Puebla se consolida como “el latido de México” durante esta temporada, al combinar tradición, cultura y hospitalidad en cada rincón del estado. “Puebla se viste de tradición, de color cempasúchil, de hojaldra y de respeto a nuestros seres queridos. Cada municipio ofrece una experiencia única, y estamos listos para recibir a todas y todos con seguridad y cariño”, afirmó el mandatario estatal.​

El gobernador destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el gobierno federal para garantizar una oferta turística segura, incluyente y sustentable, reforzando la infraestructura hotelera y restaurantera con el objetivo de incrementar la estancia promedio de los visitantes y ofrecer experiencias únicas que combinan historia, tradición y hospitalidad.​

Un mosaico de tradiciones poblanas

La secretaria de Turismo de Puebla, Carla López-Malo Villalón, informó que se espera la llegada de más de 850 mil visitantes, lo que representa un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior, con una derrama económica cercana a los mil millones de pesos. De este total de turistas, entre 20 y 30 por ciento serán extranjeros, reflejando el interés internacional por las tradiciones mexicanas.​

Entre las principales actividades destacan el Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan, que se realizará del 30 de octubre al 3 de noviembre. Esta edición número 29 representa el viaje del alma al Mictlán a través de un espectáculo de luces, música prehispánica, pirotecnia y desfiles de figuras luminosas que navegan por la laguna del Pueblo Mágico.​

El Valle de Catrinas en Atlixco hasta el 9 de noviembre la quinta edición de este festival internacional, donde 17 catrinas monumentales de hasta 8 metros de altura, elaboradas artesanalmente con técnicas de cartonería, rinden tributo a oficios emblemáticos como floricultores, alfareros, tortilleras y tejedores.​

Los desfiles de catrinas en San Pedro Cholula congregarán a más de 10 mil catrinas y catrines el 31 de octubre, mientras que el Festival Sendero al Mictlán en San Andrés Cholula presenta catrinas gigantes, casa del terror, ofrendas monumentales y presentaciones artísticas.​

Los altares monumentales en Huaquechula se presentarán diariamente hasta el 2 de noviembre, con 34 ofrendas que alcanzan entre tres y cinco metros de altura, 30 de ellas dedicadas a habitantes fallecidos durante el último año.

En Tochimilco, se presentarán 41 altares monumentales conocidos como «ofrendas nuevas», dedicadas a personas fallecidas de manera natural durante el último año. Las festividades comenzaron el 28 de octubre.

Puebla trasciende fronteras

López-Malo Villalón añadió que la tradición poblana trascenderá fronteras, con ofrendas y catrinas monumentales en Madrid, Nueva York, Chicago, Bogotá y Los Ángeles, entre otras ciudades. El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante coordinará la instalación de altares monumentales comunitarios en las oficinas de «Mi Casa es Puebla» en Los Ángeles, California y en Passaic, Nueva Jersey, representando las tradiciones de los municipios de Huaquechula y San Gabriel Chilac.​

Con esta amplia oferta cultural, gastronómica y artesanal, Puebla reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de México durante la temporada de Día de Muertos, honrando las tradiciones ancestrales mientras impulsa el desarrollo económico de las comunidades locales.

Carla López-Malo Villalón, la

secretaria de Turismo más joven del país

«Me siento muy agradecida con la vida por estar en donde estoy»

Carla López-Malo Villalón, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, expresó en entrevista para Diario Imagen su profundo agradecimiento por el reconocimiento de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacando que Puebla está traspasando fronteras. «Muchísimas gracias y pues bueno, antes que nada, me siento muy agradecida. Creo que de muchos es el sueño poder tener un puesto tan importante y sobre todo poder ayudar desde el puesto que tenemos. Antes que nada agradecida con el gobernador de Puebla Alejando Armenta por la confianza y la oportunidad que me da», declaró.​

La funcionaria estatal, reconocida como la secretaria de Turismo más joven del país, reflexionó sobre el papel de los jóvenes en el servicio público: «Muchas veces creemos que apostar en los jóvenes puede no resultar, pero yo creo que ser joven no es una limitante, al revés. Creo que hoy México, Puebla, necesitan nuevos líderes y nuevas maneras de hacer política, de hacer, de gobernar y pues yo siempre lo he dicho y como lo dice la Secretaria, el turismo es la parte bonita del gobierno».​​

López-Malo subrayó la importancia del sector turístico: «Nos toca la parte más bonita, la parte más divertida y la parte más auténtica de México. Intento echarle las ganas del mundo, obviamente darle ese giro de frescura y de juventud».​

Sobre su relación con la secretaria federal, expresó: «Ha sido un gran apoyo, me ha enseñado mucho, me ha apoyado mucho, me ha guiado mucho. Entonces estoy profundamente agradecida. Vamos a seguir en Puebla participando en todos los proyectos que ella encabece y pues creo que no queda más que dar resultados, y agradecer el apoyo y el respaldo de la Secretaria Josefina y la confianza del gobernador».​

Al finalizar la entrevista, hizo un llamado a los visitantes: «Que vayan directo con las comunidades porque Puebla hoy tiene el turismo con rostro humano y es directamente con las y los poblanos. Entonces vivan experiencias diferentes, viajen por México y sobre todo por Puebla».​

Trayectoria profesional

Carla López-Malo Villalón nació el 15 de diciembre de 1994 en Puebla, México. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac México Norte, donde estudió del 2013 al 2017, con especializaciones en publicidad, comunicación estratégica y comunicación con perspectiva de género.​

Su carrera en el sector turístico inició en 2019 cuando fue nombrada Directora de Promoción y Publicidad de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla. Posteriormente se desempeñó como subsecretaria de Promoción Turística, donde lideró exitosamente la participación del estado en ferias de talla mundial como el Tianguis Turístico y FITUR en España.​

El 30 de junio de 2025, el gobernador Alejandro Armenta Mier la designó como titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, convirtiéndose en la funcionaria más joven en ocupar este cargo a nivel estatal en el país.​ Su gestión se ha caracterizado por una visión innovadora centrada en el turismo responsable, competitivo y sostenible.