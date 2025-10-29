Sólo un respiro

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La postergación de la imposición arancelaria del 30 por ciento a los productos mexicanos no contemplados en el T-MEC no resuelve las presiones de Washington sobre nuestro país y son apenas un respiro, pues ni siquiera se sabe por cuánto tiempo estarán suspendidas estas cargas al comercio exterior nacional.

Por lo que se ve, el presidente convicto se regocija con las amenazas que vierte sobre el país que se le antoje, sea Canadá, una nación europea o China. En muchos casos, no llega a concretar las cargas arancelarias anunciadas, pero en otros sí, con lo que ha frenado el desarrollo comercial del orbe.

Y no sólo son los aranceles, sino que las presiones aumentan en los todos los renglones, como el migratorio, el de tráfico de estupefacientes y ahora hasta con la cancelación de 13 rutas desde el AIFA a Estados Unidos y también el congelamiento de autorizaciones de nuevas rutas aéreas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus desde el AICM hacia destinos del vecino del norte.

Trump no ceja en sus imposiciones y su autoritarismo, que llega hasta extremos de matar sin piedad sólo por sospechas de transporte de narcóticos, como ha sucedido en las aguas del Pacífico y el Caribe con la destrucción de supuestas narcolanchas. En su última incursión en tres ataques provocó 14 muertos y un sobreviviente.

Amenazas a Venezuela, Colombia y no se diga a Cuba son pan de todos los días por parte de un enloquecido Trump, quien parece estar dispuesto a destruir todo respeto a la soberanía de cualquier nación y acabar con el precario orden mundial, hoy más débil que nunca.

Llega al extremo de sostener que los ataques de Israel a Gaza después de la supuesta tregua pactada con Hamás son sólo “pequeñas escaramuzas” con las cuales en la realidad se mantiene el genocidio implementado por Netanyahu, y por Trump alentando desde las sombras.

¿Hasta dónde va a estirar la liga el magnate metido en la política?

Susurros

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, suma a su creciente desprestigio desde que asumió el poder anomalías por mil 115 millones 266 mil 864 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la segunda entrega de resultados de fiscalización de la ASF se revela que mil 78 millones de pesos, el 96.6 por ciento del total de irregularidades detectadas, corresponden a recursos federales asignados a programas de Salud Pública de la entidad. Ninguno de esos recursos comprobó su uso.

Sin embargo, Nahle parece no preocuparse demasiado y sigue con sus frivolidades y declaraciones banales.

