Concluyen foros de consulta a la comunidad universitaria para Reforma a Ley de UAEMéx

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, dictó la conferencia magistral “Los mecanismos alternativos de solución de controversias: semillas de paz en el corazón de la justicia”

Toluca, Méx.- Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son instrumentos jurídicos y herramientas pedagógicas para la paz, orientadas a construir soluciones mediante el diálogo y la conciliación, sostuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, al participar en la clausura de los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para Integrar el Diagnóstico Participativo de la Reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Al dictar en este evento, que encabezó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la conferencia magistral “Los mecanismos alternativos de solución de controversias: semillas de paz en el corazón de la justicia”, Macedo García resaltó la relevancia del enfoque restaurativo en las universidades para atender conflictos complejos, como los derivados de desigualdades de poder, violencia de género o discriminación.

Por su parte, la rectora puntualizó que con la conclusión de los Foros inicia la sistematización y redacción del anteproyecto de Reforma a la Ley, documento que, conforme al cronograma institucional, será presentado ante el H. Consejo Universitario para dar paso a una nueva etapa en el proceso de Transformación Universitaria.

Acompañada por la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, la rectora destacó que la comunidad auriverde ha demostrado que el diálogo horizontal y la participación respetuosa son el cimiento de una universidad moderna, plural y con visión de futuro.

“Este proceso ha sido un ejercicio de confianza. Con la colaboración de todas y todos, iniciaremos la construcción técnica y jurídica de una reforma que fortalecerá nuestra certeza institucional y la inclusión de toda la comunidad”, aseveró en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”.

Martha Patricia Zarza Delgado informó que durante la consulta se recibieron más de mil 100 aportaciones, de las cuales, seis de cada diez propusieron incorporar nuevos ámbitos de competencia, mientras que cuatro de cada diez se enfocaron en la actualización y modernización del marco normativo vigente.

Subrayó que este proceso, alineado con los compromisos del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, permitirá consolidar una universidad con certeza jurídica, cercanía, inclusión y progresismo, orientada a la formación de juventudes comprometidas con la justicia y la responsabilidad social.

Finalmente, Evangelina Sales Sánchez señaló que las jornadas de consulta lograron integrar las voces de todos los sectores, consolidando una visión plural e incluyente que fortalece la gobernanza y la certeza institucional de la UAEMéx.