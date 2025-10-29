Buen inicio del representativo de la UAEMéx de natación en campeonato ANUIES 2025

Monterrey, Nuevo León.- El representativo de natación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tuvo un brillante arranque en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, al conquistar una medalla de oro y dos de bronce en su primera jornada de competencia.

Teniendo como escenario la piscina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las y los nadadores de la Autónoma mexiquense demostraron su talento, disciplina y compromiso, alcanzando resultados que reflejan el trabajo constante que se realiza en la institución verde y oro.

La medalla de oro fue obtenida por Yael Emiliano Nava Villa, en la prueba de 400 metros libres, mientras que las preseas de bronce correspondieron a Febe Díaz-González Aguilar, en los 50 metros pecho, y a Verónica Vega Vidal, en los 400 metros libres.

En cada brazada, las y los integrantes del equipo universitario dieron muestra de su entrega y determinación para colocarse entre los mejores del país, consolidando a la UAEMéx como una de las instituciones con mayor proyección deportiva a nivel nacional.

El director de Cultura Física y Deporte de la UAEMéx, Luis Antonio Zimbrón Romero, destacó que hasta el momento 15 disciplinas de la universidad han logrado subir al podio en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025.

“Tenemos plena confianza en que seguiremos sumando medallas. En la primera etapa participamos en 22 disciplinas y en esta segunda en 10 deportes, con grandes expectativas de resultados”, señaló Zimbrón Romero.

La actividad continúa con la participación de las y los universitarios en E-sports y ajedrez, quienes competirán hasta este jueves, con el firme propósito de seguir aportando preseas al medallero de la UAEMéx en esta justa nacional.