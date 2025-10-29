Intentan poner orden en bancadas de Morena en Senado y Diputados

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El bailongo de diputados de Morena con la Santanera al ritmo de La Boa y la votación en comisiones de una reforma por Cuauhtémoc Blanco, en medio de una cascarita de pádel, le reventó la paciencia a la presidenta Claudia Sheinbaum hacia sus legisladores.

Y es que todo eso y más le hizo crisis a la mandataria en sus mañaneras de esta semana, luego de que reporteros le cuestionaron la incongruencia de que ella haya descalificado al relanzamiento del PAN en medio del desastre sufrido en cinco estados por las inundaciones dejadas por huracanes que sepultó poblaciones y colonias bajo el lodo, mientras los diputados de Morena armaban la fiesta en San Lázaro y se veía a Adán Augusto López ensimismado en su ipad siguiendo un juego de futbol, mientras el pleno debatía el paquete de Ingresos.

El golpe de percepción entre millones de mexicanos al ver imágenes en redes y medios que mostraron salones del Senado y San Lázaro casi vacíos mientras se discutían a distancia las reformas del paquete fiscal fue la gota que derramó el vaso del absoluto relajamiento que existe entre legisladores del oficialismo.

El otro elemento que contribuyó a una severa crítica ciudadana y mediática hacia la 4T y al régimen de Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido el viaje a todo lujo-todo-pagado por Emiratos Árabes al ex presidente del Senado, el neomorenista Gerardo Fernández Noroña, a quien acompañan su fotógrafo de cabecera y una mujer que no se sabe si es auxiliar o alguien que cumple una función más íntima.

La descalificación social hacia este viaje corre vía decenas de memes y comentarios por redes sociales, sobre todo por la actitud y respuestas prepotentes de Noroña, quien una y otra vez afirma que no tiene ninguna obligación de aclarar el por qué le pagaron este viaje.

En San Lázaro, el coordinador de la bancada oficialista, muy posiblemente motivado por alguna llamada desde Palacio, el zacatecano Ricardo Monreal jaló la cuerda y advirtió a su bancada que terminaba la participación en trabajos legislativos a distancia y que quien no acudiera en forma presencial a sesiones legislativas no recibiría el pago correspondiente a la fecha.

En el Senado, a propuesta de la Junta de Coordinación Política que encabeza el controvertido Adán Augusto López, el Pleno dejó en claro que:

“… en las reuniones de comisiones a distancia, o semipresenciales, no podrán discutirse ni votarse reformas o adiciones a la Constitución, salvo que se trate de dictámenes que propongan el desechar iniciativas o minutas enviadas por la colegisladora.

“El presente acuerdo surtirá sus efectos jurídicos a partir de su aprobación y será publicado en la Gaceta del Senado para su máxima difusión y observancia”, define el acuerdo.

O sea, los senadores ya no podrán estar ausentes en las sesiones de comisiones ni en el Pleno.

Se acabó el recreo.

En este contexto, el Pleno del Senado aprobó -en lo general el proyecto con 75 votos a favor y 37 en contra; y en lo particular con 76 votos a favor y 34 en contra en lo particular- la minuta con proyecto de decreto por el que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el cuestionado IEPS, que plantea “ajustar el cobro de este concepto a productos y servicios que puedan generar problemas de salud y otros riesgos, para desincentivar su consumo”.

La reforma a más de una docena de artículos de la Ley del IEPS ajusta la tasa del cobro de este concepto de 160 por ciento a 200 por ciento a cigarros, puros y otros tabacos labrados, y de 30.4 por ciento a 32 por ciento a puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, para hacer menos asequibles esos productos.

Se adecúa la definición de bebidas saborizadas y se ajusta su cuota por litro de 1.6451 pesos aplicable en 2025 a 3.0818 pesos “con el objetivo de lograr cambios en los patrones de alimentación de la sociedad mexicana”.

La tasa aplicable a la realización de juegos con apuestas y sorteos pasa del 30 por ciento al 50 por ciento, en virtud de que -argumenta el documento- “dicho incremento coadyuvará al combate del lavado de dinero, obligando a los contribuyentes a transparentar sus ingresos, reduciendo espacios para operaciones ilícitas”.

También se grava con tasa del 8% del lEPS, a videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no apto para personas menores de 18 años, en formato físico “y los servicios digitales que se proporcionen en territorio nacional que permitan el acceso o descarga a dichos videojuegos, proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México y por residentes en el país”.

Esto, se afirma, reducirá el acceso a este tipo de videojuegos y garantizará la obligación constitucional de protección de la salud y velar por el interés superior de la niñez, orientando la política nacional para que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una vida libre de violencia.

Finalmente, se precisa que los sueros orales que contengan glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, estarán exentos del pago de IEPS para otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, así como para reforzar las medidas para combatir la problemática del sobrepeso y la obesidad.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa