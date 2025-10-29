Revoca EU 13 rutas de aerolíneas mexicanas y vuelos combinados desde el AIFA

Represalia de Trump en vísperas de temporada alta

La orden cancela operaciones actuales o previstas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus

En respuesta al incumplimiento por parte de México del acuerdo bilateral de transporte aéreo, signado en 2015, el gobierno de Donald Trump tomó represalias y ordenó cancelar todas las rutas aéreas originadas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia diversos puntos de Estados Unidos.

La orden del secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga -conocidos como «belly cargo»- de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Duffy dijo que México “canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias”.

El Departamento de Transporte estadounidense indicó que las medidas se producen tras años de presuntas violaciones por parte de México, incluyendo dos puntos críticos impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Cancelación de franjas horarias para aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y la reubicación forzada de las operaciones de carga estadounidenses al aeródromo del AIFA, en el Estado de México.

Señaló que el incumplimiento continuado de México “puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses». Los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación”.

“Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado débiles para enfrentarse a México cuando pisotearon nuestro acuerdo bilateral de aviación. Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el presidente Trump priorizará a Estados Unidos y los hará cumplir”, indicó Duffy en un comunicado.

Golpe al sector aéreo mexicano

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los vuelos afectados incluyen las rutas de Aeroméxico entre Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico; y entre la terminal Felipe Ángeles y las ciudades texanas de Houston y McAllen. También fueron anuladas las rutas entre la capital mexicana y Newark, Nueva Jersey, de la aerolínea Volaris; además de los vuelos propuestos por Viva Aerobus desde el aeropuerto Felipe Ángeles a Austin, Texas; Nueva York-JFK; Chicago-O’Hare; Dallas/Fort Worth; Denver-Houston; Los Ángeles; Miami; y Orlando, Florida.

Desde julio pasado, la Administración de Trump había amenazado con asestar un golpe al sector aéreo mexicano tras considerar que el país violentó su acuerdo binacional. Con esta primera llamada de alerta como telón de fondo, a mediados de septiembre, el DOT ordenó el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico por considerar que era una relación comercial perjudicial para el resto de las aerolíneas estadounidenses, sin embargo, las aerolíneas aludidas impugnaron esta medida.

“Hasta que México ponga fin a los juegos y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndoles responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestros transportistas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin repercusiones”, zanjó Estados Unidos.

El impacto económico

La afrenta no es menor, dado que el mercado estadounidense absorbe alrededor del 70% de los turistas internacionales que viajan hacia o desde México. La decisión de EU afecta tanto a vuelos existentes como a rutas que las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus planeaban inaugurar en el último trimestre del año una de las temporadas altas para el sector.

Con esta primera llamada de alerta como telón de fondo, a mediados de septiembre pasado, el DOT ya había ordenado el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico, bajo el argumento de que era una relación comercial perjudicial para el resto de las aerolíneas estadounidenses. Esta decisión previa ha sido impugnada por las firmas implicadas.

Urgencia económica

Rogelio Rodríguez, experto en derecho aeronáutico por la UNAM, explica que la orden de EU contra la aviación mexicana debe ser tratada con urgencia por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, dado el impacto económico que implicará un veto de esta magnitud.

El experto subraya que este veto ocurre en vísperas de la temporada vacacional decembrina y de cara a la próxima celebración del Mundial de Futbol 2026. “La presidenta Sheinbaum ha logrado manejar situaciones más complicadas en otros sectores y, en este caso, sería conveniente analizar hasta qué punto se incumple con el tratado aéreo binacional de 2015”, indica Rodríguez.