Mara Lezama: No habrá impunidad en caso de Casa Xibalbá; “se hará justicia”

Condena el engaño a decenas de familias

Investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias para sancionar a crematorio de mascotas

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que se investiga, hasta llegar a las últimas consecuencias, para aplicar la ley y que no quede impune el caso de la empresa Casa Xibalbá que ofrecía servicios de cremación para mascotas, pero en vez de cenizas entregaba tierra, en Chetumal.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, en respuesta a las llamadas y solicitudes de las personas, la Gobernadora explicó que se tienen registradas, en ese momento, al menos 53 denuncias e invitó a interponer más ya que se aplicará todo el peso de la ley a las y los responsables.

Mara Lezama informó que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), así como demás autoridades, ya tienen el caso en investigación para saber en dónde están estas mascotas y configurar los diversos delitos, que pueden ser fraude, violación a las leyes ambientales y todas las que vayan surgiendo.

Además, si la citada empresa cuenta con permisos o trabajaba en la clandestinidad, etc., y todas las violaciones en las que incurrió.

Condenó este hecho, sobre todo por el daño que se hizo a las personas que confiaron a sus mascotas, a los seres vivos que amaron mientras estuvieron con ellos, y que deseaban tenerlos siempre, pero sobre todo porque les cobraron.

“Aplicaremos todo el peso de la ley. Este gobierno diferente combate la impunidad y las investigaciones llegarán hasta donde tengan que llegar y no quedará impune este caso que tanto daño hizo a la sociedad”, explicó la gobernadora Mara Lezama.

Por otra parte, en el programa Mara Lezama destacó el libro de la Presidenta Claudia Sheinbaum “Diario de una Transición Histórica” e invitó a la población, si tienen la oportunidad, de leerlo. “Estuve con la Presidenta de México, estamos consolidando la solidaridad compartida. Las mujeres estamos viviendo momentos históricos”, citó.

Además de dar respuesta a los mensajes de las personas, esencia de “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama felicitó a las y los camaristas de Quintana Roo en ocasión de la conmemoración, el pasado día 28, del Día del Camarista.

Entrega de reconocimiento a los artesanos mayas

Cancún.- Al entregar premios a los y las artesanas ganadoras del VIII Concurso Estatal de Textil “Chuuuy K´Káab 2025” y del XXVIII Concurso Estatal de Artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos 2025”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que este gobierno humanista con corazón feminista visibiliza el talento, la historia viva, la cultura, el arte del pueblo indígena maya.

“Hoy nos da mucho orgullo estar rodeadas y rodeados de tanto talento, de tanta creatividad y de esta historia viva, porque aquí está lo que somos, aquí está saber de dónde venimos. Gracias por no sucumbir a sus oficios, por pasar de generación en generación, porque ahora son sus hijas y sus hijos quienes bordan también. Gracias por no olvidarse de recordarnos quienes somos” expresó la titular del Ejecutivo en reconocimiento de hombres y mujeres que con sus manos mágicas elaboran piezas de arte milenario.

La directora del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), Lilian Villanueva Chan, informó que este año se entregan 44 premios, 19 a artesanas y artesanos ganadores del concurso VIII Concurso Estatal de Textil “Chuuy K’ Kaab”, de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Máría Morelos, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, y 25 del XXVIII Concurso Estatal de Artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos”, de Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Lázaro Cárdenas.

La gobernadora Mara Lezama entregó los premios estatales por categoría a: Rosa García Cabrera, del concurso “Chuuy K’K’aab”, originaria de la comunidad de Emiliano Zapata. Rescata la técnica de deshilado con una blusa bordada en honor a su hermana que ya falleció. Y a Alfredo Chuc Can, del concurso “Deja que te lo cuenten mis manos”, originario de la comunidad de X’Pichil.

Ests concursos fueron convocados por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y el gobierno de Quintana Roo, mediante el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo con el propósito de impulsar la producción artesanal, promover el desarrollo económico local y fortalecer la identidad cultural de las comunidades del estado de Quintana Roo.

El monto total de inversión asciende a 300 mil pesos, aportados en partes iguales por la Federación y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y de la instancia estatal competente en materia de cultura y desarrollo artesanal.