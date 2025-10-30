La Semarnat busca garantizar el libre acceso y la inclusión en playas

Avances en registro nacional

Continuará con la validación técnica y jurídica, en colaboración con gobiernos municipales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha dado pasos significativos en la implementación del Registro Nacional de Accesos a Playa (RNAP), un instrumento estratégico que busca garantizar el libre acceso al mar en todo el país, con especial énfasis en estados costeros como Quintana Roo, donde el turismo y la conservación ambiental convergen de forma crítica.

El director de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales de la Semarnat, Federico Sánchez y Sánchez, informó que el RNAP ya abarca 176 municipios costeros y se está integrando en los planes de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico local y programas de manejo de áreas naturales protegidas. En Quintana Roo, este avance representa un esfuerzo por revertir la privatización de facto de accesos públicos y fortalecer la inclusión en espacios costeros.

Objetivos clave del RNAP:

– Garantizar el libre acceso a más de 11 mil kilómetros de litoral mexicano, incluyendo playas dentro de reservas naturales.

– Promover la accesibilidad universal, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores y personas con lesiones.

– Validar accesos en coordinación con municipios, integrándolos en instrumentos de planeación territorial y ecológica.

– Revertir prácticas de privatización que han limitado el acceso público en zonas turísticas como Tulum y Playa del Carmen.

Este registro cobra especial relevancia en el contexto de conflictos recientes por el cierre de accesos en áreas protegidas, como el Parque Nacional del Jaguar en Tulum, donde colectivos ciudadanos han exigido la reapertura de caminos al mar. En respuesta, autoridades federales y estatales han sostenido reuniones con activistas para atender la crisis turística y garantizar el cumplimiento del derecho constitucional al libre tránsito.

Semarnat continuará con la validación técnica y jurídica de accesos, en colaboración con gobiernos municipales, ejidos y comunidades costeras. También se prevé la creación de una plataforma digital pública donde los ciudadanos puedan consultar los accesos registrados y denunciar obstrucciones ilegales.

En Cozumel promueven el uso de botellas reutilizables

En respuesta al creciente volumen de residuos generados por la actividad turística, autoridades locales y organizaciones civiles han lanzado una campaña para fomentar el uso de botellas reutilizables en la isla. La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por reducir el impacto ambiental del turismo y fortalecer la cultura del reciclaje entre residentes y visitantes.

El llamado fue encabezado por el Centro de Acopio de Materiales Reciclables (Camar), cuyo subdirector, Francisco Abad, informó que actualmente se procesan más de 100 toneladas de vidrio en sus instalaciones, gracias a la reciente donación de una máquina trituradora de cristal por parte de la naviera Royal Caribbean. Esta herramienta permite dar un destino final adecuado al vidrio que antes no era aceptado por recicladoras debido a la saturación del mercado.

Según datos del gobierno municipal, Cozumel genera más de 100 toneladas de basura al día, gran parte de la cual proviene de productos desechables como botellas plásticas, latas y envases de vidrio. En junio de 2025, el Ayuntamiento retiró más de seis toneladas de plásticos de la isla, incluyendo camastros, mesas y sillas, como parte de una estrategia para enviar residuos fuera del territorio de manera más eficiente.

La campaña “¡Por una Isla Azul!” impulsada por Coparmex Cozumel y respaldada por Codesus y la Dirección de Ecología, promueve la separación de residuos valorizables y el uso de alternativas sustentables como botellas reutilizables, termos y envases retornables. Se han habilitado centros de acopio en diversas colonias, incluyendo San Miguel, Emiliano Zapata y Félix González Canto, con horarios extendidos para facilitar la participación ciudadana.

Recomendaciones y acciones:

-Evitar el uso de botellas plásticas desechables, especialmente en zonas turísticas y áreas naturales protegidas.

-Adoptar botellas reutilizables para consumo personal y en establecimientos comerciales.

-Hoteles, bares y restaurantes deben entregar sus residuos de vidrio a CAMAR, con un costo de 2 pesos por kilo para residuos comerciales.

-Participar en la campaña de separación de residuos y contactar a los centros de acopio para orientación.

La iniciativa busca no solo reducir la huella ecológica del turismo, sino también generar conciencia sobre el manejo responsable de residuos en una isla que depende del equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental.