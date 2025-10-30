Rechazan nuevo amparo contra terminal de carga del Tren Maya

Desmonte de selva en Cancún

La obra, a cargo de la Sedena, carece de permiso de cambio de uso de suelo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que la obra avanza sin permisos de cambio de uso de suelo forestal. Dos jueces se declararon incompetentes para atender el caso, que ahora será revisado por un tribunal colegiado.

La construcción de la terminal de carga del Tren Maya en Cancún continúa generando controversia. Esta semana, jueces federales en Quintana Roo y Yucatán rechazaron admitir un nuevo amparo ambiental interpuesto por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que busca frenar el desmonte de selva en la zona donde se desarrolla la obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El amparo fue presentado en septiembre, luego de que se detectara que los trabajos se realizan sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo forestal, requisito indispensable para obras en áreas protegidas. Además, el resolutivo de impacto ambiental vigente fue aprobado en agosto, pero no contempla adecuadamente las afectaciones al ecosistema, según el CEMDA.

Los jueces Tania Gabriela González Rosas, del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, y Alonso Robles Cuétara, de Quintana Roo, se declararon incompetentes para conocer el caso. Como resultado, el expediente fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, que deberá determinar qué juzgado federal será responsable de resolver la demanda.

El CEMDA advierte que el desmonte de vegetación en las afueras de Cancún pone en riesgo especies endémicas y fragmenta ecosistemas clave para la región. La organización exige que se suspendan los trabajos hasta que se cumplan las medidas de protección ambiental establecidas por ley.

“Las obras no pueden continuar sin los permisos adecuados. La selva no es un obstáculo, es un patrimonio natural que debe ser protegido”, señaló el equipo jurídico del CEMDA, que ya prepara una impugnación ante instancias superiores.

El Tercer Tribunal Colegiado deberá definir qué juzgado tiene competencia para revisar el amparo. Mientras tanto, las obras continúan, lo que ha generado preocupación entre ambientalistas, académicos y comunidades locales.