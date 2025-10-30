Hay transporte gratis para el Janal Pixán 2025

Desde el Malecón Tajamar hacia Puerto Juárez

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de garantizar el acceso de todas las familias cancunenses al tradicional festival Janal Pixán 2025, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha confirmado que ofrecerá transporte gratuito desde el Malecón Tajamar hacia Puerto Juárez, sede principal del evento. El servicio estará disponible durante los días de celebración: 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, con salidas programadas a partir de las 17:00 horas.

La secretaria municipal de Bienestar, Berenice Sosa Osorio, informó que esta medida busca facilitar la movilidad de los asistentes, especialmente de quienes no cuentan con vehículo propio. “Queremos que todas las familias puedan disfrutar de esta festividad sin preocuparse por el transporte. Es una celebración que nos une como comunidad”, declaró.

El festival Janal Pixán, que honra las tradiciones del Día de Muertos en la región maya, contará con una cartelera cultural diversa, procesiones marítimas, más de 50 altares tradicionales, pabellón infantil, pabellón artístico y espectáculos con artistas locales. Las autoridades estiman una afluencia superior a 60 mil visitantes durante los cuatro días.

Además del transporte gratuito desde Tajamar, se habilitarán otros puntos de salida en la ciudad, según confirmó la Dirección de Turismo Municipal. Las unidades estarán identificadas y contarán con personal de apoyo para orientar a los asistentes.

El Janal Pixán se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del calendario cultural de Cancún, y este año promete una experiencia aún más inclusiva y espectacular.