Sindicato de maestros del Estado de México inaugura el XLVII Consejo Estatal Ordinario

Encabezado por Jenaro Martínez Reyes

Toluca, Méx.- El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, inauguró el XLVII Consejo Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), en un acto encabezado por el secretario general de la organización, Jenaro Martínez Reyes, en el que reafirmó el compromiso de ofrecer resultados tangibles a sus miembros.

Durante la ceremonia, Jenaro Martínez destacó que este Consejo representa la fuerza democrática y representativa del magisterio estatal, un espacio donde los más de 105 mil maestras y maestros -representados por casi 5 mil delegados sindicales- participan directamente en la toma de decisiones y la consolidación de la vida sindical.

“La importancia de este consejo estatal ordinario en su edición número 47 radica en profundizar y depurar las ponencias que se elaboraron en las 14 regiones sindicales, como producto de una intensa consulta a la base magisterial”, explicó el dirigente magisterial.

Además, informó que los resolutivos de cada una de las mesas de trabajo (Asuntos Económicos, Profesionales y de Cultura General, Médico Asistenciales, Político Sindicales y Generales) integrarán el pliego petitorio a negociar en 2026 con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Acompañado también por el secretario del Trabajo en la entidad, Norberto Morales Poblete, el líder magisterial agradeció el acompañamiento de la gobernadora Delfina Gómez, cuyo respaldo -dijo- ha sido fundamental para avanzar en mejores condiciones laborales, sociales y de salud para el gremio docente.