El Organismo Municipal del Agua de Naucalpan acreditó operación de pozos

Operación responsable

Naucalpan, Méx.- El gobierno de Naucalpan, a través del Organismo Municipal del Agua (OAPAS), ha acreditado en tiempo y forma los requerimientos realizados por la Conagua y las diferentes autoridades Federales y Estatales respecto a la legalidad en la operación de todos los pozos de agua municipales.

Asimismo, en su momento ha detallado los procesos y regulaciones que respaldan la operación responsable y justificada de la distribución del agua mediante unidades móviles.

Tras el inicio de la Operación Caudal implementada en días pasados por autoridades de las tres órdenes de gobierno en 48 municipios del Estado de México, para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, afirmamos y reiteramos que, durante este operativo, no se encontró ningún tipo de anomalía e ilegalidad en la extracción de agua de nuestros pozos ni en el uso de pipas.

«Insistimos que, durante el reciente operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, auxiliada por la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina entre otras corporaciones, para combatir el llamado “huachicol del agua”, la autoridad no clausuró pozos, ni tomas clandestinas en Naucalpan, como falsamente se difundió en algunos medios.

Por el contrario, Naucalpan mantiene una coordinación permanente con las instancias competentes para garantizar la legalidad y el correcto abastecimiento del recurso hídrico a la ciudadanía.

Del mismo modo, subrayamos que el uso de pipas durante los últimos 2 años obedeció a los recortes del Sistema Cutzamala, ya que en su momento más crítico se dejaron de enviar a nuestro municipio hasta 750 litros por segundo, y que hasta el momento esta actividad se ha realizado de manera responsable y justificada, sin sobreexplotar lo estipulado en nuestros Títulos de asignación y cumpliendo en todos sentidos lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley de Agua del Estado de México y Municipios.