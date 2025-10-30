Organizan en Edomex la primera cumbre “500 Mujeres que Inspiran”

Reconocimiento al liderazgo

Valle de México.- Durante un encuentro histórico entre cientos de mujeres, líderes en la entidad mexiquense, se llevó a cabo la primera cumbre “500 Mujeres que Inspiran” con la intención de reconocer su trabajo como líderes y resaltar las diversas acciones realizadas en favor de la ciudadanía.

El compromiso de trabajo y apoyo incondicional para todas las mujeres fue destacado por la maestra María Esther Rodríguez, secretaria de «Las Mujeres en Edomex», y en el evento se dieron cita Gloria Zarza Guadarrama, atleta paralímpica y medallista de oro.

Además, estaban Margarita de la Vega Lazaro, ganadora de la presea Estado de México y reconocida por su trabajo en la preservación y enseñanza de la lengua otomí y la promoción de la cultura indígena en la entidad, así como Palmira Jaimes, presidenta de AMMJE.

Ahí, la senadora Sandra Luz Falcón, la diputada local y presidenta de la comisión de igualdad de género, Zaira Cedillo Silva, Tania Jessica Pérez Buendía, directora de la Universidad Autónoma Chapingo, además de la participación activa de Amalia Salas Casales, luchadora social, compartieron sus experiencias de vida y de éxito, con las mujeres asistentes.

Entre las asistentes destacaron las alcaldesas de Nicolás Romero, Tenango del Aire, Acolman, Ixtapan de la sal, San Simón de Guerrero, diputadas locales, federales, lideresas sindicales, presidentas de asociaciones civiles y de cámaras empresariales, deportistas medallistas y líderes de pueblos originarios.

Al respecto, Fátima Olivares, presidenta de Embajadoras Mx, recalcó que el tiempo de las mujeres llegó para quedarse y que lo que viene será mejor, porque lo van a hacer todas juntas, ya que son miles de mujeres las que inspiran a lo largo y ancho del Estado de México.