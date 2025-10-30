Mejor calidad de vida para los tlalnepantlenses: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Las personas con discapacidad merecen un Tlalnepantla incluyente y para ello, durante la Quinta Sesión de Cabildo Abierto, ciudadanas y ciudadanos presentaron diversas propuestas con el objetivo de que las autoridades municipales impulsen iniciativas que eleven la calidad de vida de este sector poblacional. Previo a escuchar las intervenciones de las y los participantes, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz afirmó que la intención es construir una ciudad en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y tener voz en la vida pública de la demarcación.

“Sabemos que en Nuestra Ciudad todos los días hacen su vida, construyen sus historias, con alguna discapacidad y esta realidad nos obliga necesariamente a gobernar con sensibilidad, pero sobre todo a fortalecer las políticas de inclusión y garantizar que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades” comentó