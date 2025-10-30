Otro desmentido al optimismo oficial: la economía nacional cayó en tercer trimestre

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor”, afirmó la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo en su mensaje ante un abarrotado Zócalo capitalino con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno.

Con evidente emoción, frente a la multitud que reunieron sus colaboradores del gobierno federal –la asistencia era obligatoria para los trabajadores de muchas dependencias federales– la titular del Ejecutivo federal apuntó:

“Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

En cuanto a su afirmación de que vamos bien e iremos mejor, aseguró que esto será posible ya que México es un país libre, independiente, soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario.

Esto último, lo del pueblo trabajador y extraordinario nadie lo refuta, pero sólo un día de cumplirse dos meses de pronunciarse la profecía, muchos especialistas advierten que, lejos de mejorar, la economía nacional da indicios de ir en declive o, cuando menos, en el mejor de los escenarios, se mantiene estable.

Esta tendencia la confirman datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un organismo institucional que está muy lejos de ser considerado enemigo o, al menos crítico, de este gobierno que se dice encargado de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el mencionado instituto este jueves, la economía nacional se contrajo un 0.3% en el tercer trimestre de 2025 (julio-agosto-septiembre).

Expresado de manera relativa, ese reporte indica que se trata de la primera caída de la economía durante el presente año y la segunda durante el mandato de Claudia Sheinbaum, iniciado el primer día de octubre de 2024, es decir, once meses antes de su festivo informe desde la plaza principal de la Ciudad de México.

Eso sí, el reporte del Inegi procura restar responsabilidad al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues indicar que la evolución de la economía deriva de los vaivenes de la política de chantaje arancelario del presidente de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump, ya que empieza a pasar factura a México al frenar la inversión privada y el crecimiento del empleo informal, procesos que son considerados como señales de alarma.

Los análisis del Inegi indican que, luego de un segundo trimestre de 2025 con un crecimiento de un reducido 0.7 por ciento, la economía nacional cayó en el penúltimo trimestre del año, con lo que acumula un pobre crecimiento de 0.2 % anual, por debajo del 0,6 % proyectado el mes pasado, porcentaje que tampoco era para echar las campanas al vuelo.

Los analistas del Inegi advierten que los resultados de este tercer trimestre implican la primera caída trimestral desde que Trump regresó al poder, en enero, y la segunda desde que Sheinbaum juró como presidenta de México.

También recuerdan que el último trimestre de 2024, el PIB mexicano fue de -0.6%, es decir, también representó una caída.

Al analizar por sectores la caída en el tercer trimestre de 2025 está lo que se conoce como el “frenazo” en la industria, estimado en menos 1.5 por ciento, que incluye la minería, la construcción, la manufactura y la energía.

Por el contrario, el sector servicios tuvo un crecimiento muy moderado, de apenas 0.1 por ciento.

En este sentido destaca que a pesar de las protestas y demandas de algunos ramos de productores del campo –en particular los cultivadores de maíz– que realizaron una serie de protestas para obtener un mejor precio de garantía, en términos globales, el Inegi encontró que la agricultura mostró una gran pujanza, con un crecimiento estimado en 3.2 por ciento.

Los especialistas del Instituto precisan que, en los primeros nueve meses de 2025, hubo el incremento interanual en el sector agropecuario fue de 4.2 por ciento y en los servicios 1.1 por ciento, lo que contrasta con la caída en la industria de lluvias registradas en algunas regiones de la República ha puesto en evidencia otra de las fallas en la actuación del gobierno encargado de la consolidación del denominado segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

La oposición ha protestado de manera reiterada por la desaparición del llamado Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que supuestamente fue con el propósito de combatir la corrupción, pero hasta ahora no se sabe de ningún exfuncionario consignado por malos manejos de esos recursos, a pesar de que tanto la presidenta Sheinbaum como la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, han sostenido que ese organismo se convirtió en un lastre burocrático que impedía atender con rapidez las emergencias, por lo que su extinción en 2021 fue necesaria.

Sin embargo, no sólo los opositores han señalado deficiencias en el proceso de suplir el desaparecido Fonden. También oreganismo privados han lanzado advertencias por fallas en la materia.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Protección contra Incendios (Conapci), presidido Juan José Camacho Gómez advirtió que México tiene un gran atraso en materia de protección civil que se debe corregir de inmediato para evitar muertes y daños económicos.

Al respecto, destacó que, en el primer semestre de 2025 se llevan ya 12 mil millones de pesos en pérdidas por incendios.

En foro efectuado en días pasados en Guadalajara, los especialistas del sector privado indicaron que necesario que juntos, gobierno, industria y sociedad en general actúen y generen políticas públicas para, como en el caso de los sismos, preparar a la población para saber qué hacer en caso de incendios en casas, escuelas, oficinas, comercios y fábricas, pero sobre todo cómo prevenirlos y evitarlos.

A su vez, Juan Francisco Guzmán Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI), informó que en el territorio nacional se registran al año más de 95 mil incendios urbanos y no urbanos, es decir 260 al día, según datos del InegI.

Ambos especialistas en materia de prevención de incendios participaron en la inauguración de la 8ª Expo Fire & Safety 2025, que se lleva a cabo del 27 al 29 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

El presidente de AMRACI advirtió que el 31 por ciento de los desastres en México son ocasionados por los incendios, los mismos que son responsables del 26.1 por ciento de la totalidad de la mortalidad por humo y gases tóxicos.

Esto, sin duda es muestra del gran impacto que tienen los incendios, que, a diferencia de los sismos y huracanes, no reciben la misma importancia de las autoridades e incluso de la misma sociedad, a pesar de que provocan mayores daños que estos últimos.

También se dieron a conocer avances del programa “Aprende a Mantenerte Seguro” para niños de preescolar y primaria que se pretende implementar en todo el país y se llevó a cabo en “Rally de Prevención”, el cual estuvo conformado por diversas actividades educativas en las que se enseñó a niños pequeños cómo actuar en casos de incendios.

Durante el mismo evento, efectuado en la Expo Guadalajara, AMRACI y Conapci, concretaron la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco para aplicar en la entidad dicho programa que consiste en capacitar a los niños en qué hacer previo, durante y posteriormente a un incendio, pero, sobre todo, en cómo prevenirlo y evitarlo.

Esta firma de convenio es punta de lanza en el país, al poner en marcha de manera conjunta esta prueba piloto del programa de educación en materia de prevención de incendios en niños de tercer año de educación básica, en planteles ubicados en zonas de alta vulnerabilidad.

Por su parte, bomberos de Madrid, España, donaron equipo y capacitaron a sus homólogos del estado de Jalisco sobre nuevas técnicas para la prevención y combate de incendios urbanos; en especial mostraron nuevas formas de enseñanza a niños y jóvenes para que estén alertas y sepan cómo actuar ante siniestros de este tipo, en sus casas y escuelas.