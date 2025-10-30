Se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bajo el lema «No hay lugar para el miedo”

Se busca poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje

El primer jueves de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso. Bajo el lema «No hay lugar para el miedo: poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje», esta fecha destaca una realidad que aqueja a millones de estudiantes: la violencia en las escuelas no solo interrumpe el aprendizaje, sino que genera cicatrices psicológicas profundas que pueden durar toda la vida.

Las cifras son alarmantes. Según la UNESCO, casi un tercio de los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar recientemente, con aproximadamente uno de cada tres estudiantes reportando haber sido atacado físicamente al menos una vez durante el año. A nivel mundial, la prevalencia del ciberacoso también ha alcanzado niveles preocupantes, afectando actualmente al 10 por ciento de los niños.​

Sin embargo, la crisis más severa se presenta en América Latina, particularmente en México. México ocupa el primer lugar mundial en número absoluto de casos de bullying, con más de 28 millones de estudiantes en situación de riesgo. Las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelan que 7 de cada 10 alumnos han presenciado o vivido acoso escolar. Lo más preocupante es la velocidad de escalada del problema: en solo cinco años, los reportes de violencia escolar crecieron un 205%, reflejando una crisis estructural sin precedentes.​

Durante 2022, 3 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 17 años que asistían a la escuela fueron víctimas de bullying en México, equivalente a aproximadamente 3.3 millones de adolescentes. En 2023, el Ministerio de Salud registró que 943 menores de entre 1 y 17 años fueron hospitalizados por violencia física en espacios escolares, siendo el 64.1% hombres y el 35.9% mujeres.​

A nivel mundial, la Organización Internacional Bullying Sin Fronteras reporta que más de 36 millones de casos de bullying fueron documentados entre abril 2024 y 2025. En un dato aún más perturbador, se estima que 200.000 niños y adolescentes pierden la vida cada año a consecuencia del bullying y el ciberbullying en todo el mundo.​

Las Formas Camaleónicas de la Violencia

La violencia escolar no se limita a empujones en los pasillos. Se manifiesta en múltiples formas que, juntas, crean un ambiente tóxico que daña gravemente la salud mental. La violencia física sigue siendo prevalente, pero la violencia verbal, psicológica, social y digital—incluyendo el ciberacoso—son particularmente insidiosas porque dejan menos evidencia visible, permitiendo que persistan sin detección.​

El ciberacoso representa una amenaza particularmente moderna. Más de un tercio de los jóvenes de 30 países sostiene que ha sido víctima de acoso en la red, y alarmantemente, 1 de cada 5 jóvenes ha faltado a la escuela debido a situaciones de ciberacoso y violencia. Las redes sociales conocidas como las «4 Tóxicas»—Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp—son los principales conductos para este acoso digital.​

1 de cada 3 adolescentes ha recibido amenazas o insultos en redes sociales, un número que refleja la ubicuidad del problema en la era digital. Lo particularmente preocupante es que el ciberacoso carece de fronteras geográficas o temporales: ocurre 24/7 y las publicaciones pueden permanecer indefinidamente, generando una exposición continua y humillación sin fin.​

Un análisis reciente de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) reveló datos alarmantes: entre estudiantes universitarios que experimentaban ciberacoso, el 58% reportó haber experimentado acoso digital, y la mayoría manifestó síntomas de ansiedad y depresión. Las mujeres demostraron ser particularmente vulnerables a los efectos emocionales del ciberacoso.​

Impacto en el Rendimiento Académico

El daño no es únicamente psicológico. El ciberacoso causa distracción significativa, desmotivación y ausentismo que afectan negativamente el rendimiento escolar. En el estudio de UPES, el 45% de los estudiantes indicó que la ansiedad les impide concentrarse, mientras que el 35% ha faltado a clases debido al estrés.​

En México, datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) revelan que al menos el 20% de los estudiantes de secundaria han sufrido algún tipo de agresión escolar, y en primaria, el 55.5% de los docentes reconoce la existencia de intimidación o abuso verbal en sus grupos.​

La violencia escolar no afecta equitativamente a todos los estudiantes. Ciertos grupos enfrentan riesgos desproporcionados. Las chicas y los estudiantes LGBTQ+ son particularmente vulnerables, así como menores de poblaciones indígenas o con discapacidades. En México, en 2023, 38 menores indígenas y siete menores con discapacidad fueron atendidos en hospitales tras ser agredidos en entornos escolares.​

Las causas del acoso contra estos grupos frecuentemente están enraizadas en normas o estereotipos de género, orientación sexual, desigualdad económica, etnia o lenguaje.​

Pero las palabras deben transformarse en acciones concretas. Porque mientras la salud mental de millones de estudiantes permanezca en riesgo, mientras el miedo continúe siendo el compañero constante en las aulas, la crisis silenciosa seguirá su curso devastador. Este 6 de noviembre de 2025, y mucho más allá de la conmemoración, es momento de renovar compromisos, fortalecer redes de apoyo, e invertir sin vacilación en la salud mental y seguridad de la infancia.