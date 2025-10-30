Más de 3 mil mexiquenses se suman al programa “Mujeres con Bienestar”

Más oportunidades de crecimiento

Reciben su ayuda, habitantes de Huehuetoca, Zumpango, Hueypoxtla, Tequixquiac, La Paz y Apaxco

Huehuetoca, Estado de México.– En tiempo de mujeres, el gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez promueve diversas acciones para que tengan oportunidades de crecimiento personal, académico, económico y profesional, por ello, sumó a más de tres mil mexiquenses de Huehuetoca, Zumpango, Hueypoxtla, Tequixquiac, La Paz y Apaxco al Programa Mujeres con Bienestar.

Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar, destacó que esta administración se caracteriza por hacer de la humanidad, la transparencia y la rendición de cuentas una realidad para que la ciudadanía tenga certeza de que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Asimismo, refrendó su compromiso con el trabajo en territorio, pues de esa manera, logran llevar ayuda a cada persona que lo requiere, de forma cercana dando respuesta a las demandas sociales.

Finalmente, exhortó a las mexiquenses a utilizar el recurso no únicamente en las necesidades del hogar, sino para su esparcimiento y cuidado, pues debe existir un bienestar integral en cada ámbito de su vida.

El programa de la Secretaría de Bienestar, está dirigido a las mexiquenses de 18 a 59 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad, consiste en la entrega de un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, así como servicios educativos y de cuidado de la salud física y emocional.

Beneficios del programa “Jueves por la Salud de las y los Mexiquenses”

El gobierno del Estado de México ha beneficiado a 44 mil 345 habitantes, a través del programa “Jueves por la salud de las y los mexiquenses” implementado en agosto de este año por la Secretaría de Salud.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, afirmó que esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de México con el bienestar y la calidad de vida de la población, a través de acciones cercanas, preventivas y de atención integral.

Con el programa se han realizado 216 mil 985 servicios médicos asistenciales en 169 localidades de 91 municipios; entre estos destacan 15 mil 811 consultas médicas de nutrición y odontología; 14 mil 034 vacunas; 31 mil 896 detecciones de factores de riesgo, glucosa, lípidos, VIH, Sífilis y Hepatitis B; 69 mil 955 orientaciones de salud reproductiva; 31 mil 886 actividades de promoción a la salud y 17 mil 699 acciones en salud mental.

Asimismo, se han otorgado mil 530 certificados médicos y pre registros de discapacidad, más de 21 mil actividades complementarias, así como ocho mil 037 vacunas y esterilizaciones a caninos y felinos.