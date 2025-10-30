Chignahuapan enciende la Navidad en México con su árbol monumental

El principal destino de esferas artesanales en el país

El Pueblo Mágico espera hasta un millón de visitantes en la temporada navideña

Por Gloria Carpio

En entrevista exclusiva para Diario Imagen, el alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, reveló los detalles de lo que será una de las celebraciones navideñas más esperadas del año en Puebla. El munícipe confirmó que el encendido del árbol monumental de 68.5 metros de altura —el más grande de todo México— se realizó el 30 de octubre, acompañado por una esfera gigante de 12 metros de diámetro que brilla con más de 70,000 luces LED.​, pero permanecerá hasta el 3 de noviembre.

«El árbol de Navidad es el más grande de todo México, tiene 68.5 metros de altura, es un árbol monumental que está acompañado de una esfera monumental que tiene 12 metros de diámetro. Los esperamos en Chignahuapan», declaró el presidente municipal Rivera Trejo, quien destacó que esta estructura colosal fue elaborada con 12 kilómetros de guirnalda blanca por artesanos locales.​​

Las proyecciones turísticas para la temporada navideña 2025 son extraordinarias. El alcalde informó que tan solo durante el puente del Día de Muertos esperan recibir cerca de 100,000 visitantes, pero la meta para toda la temporada de esferas navideñas es alcanzar el millón de turistas. «El año pasado se registró una afluencia de 600,000 personas y este año estamos buscando el millón y esperemos lleguen mínimo 750,000 visitas», señaló Rivera Trejo.​

Estas cifras representan un crecimiento significativo respecto a años anteriores y posicionan a Chignahuapan como uno de los municipios más visitados de la región durante los últimos meses del año. La derrama económica esperada beneficiará principalmente a los más de 3,000 artesanos dedicados a la fabricación de esferas navideñas, actividad que sostiene aproximadamente al 80% de las familias del municipio.​

La cuna de la esfera

navideña mexicana

Chignahuapan no solo se viste de Navidad en diciembre; aquí la festividad se vive los 365 días del año. Este Pueblo Mágico, cuyo nombre en náhuatl significa «en las nueve aguas» o «donde abunda el agua», es reconocido internacionalmente como el principal productor de esferas navideñas artesanales de México, con una producción anual que supera los 70 millones de unidades.​​

La tradición esferera llegó a Chignahuapan en la década de 1970, cuando Rafael Méndez Núñez, originario de Tlalpujahua, Michoacán, se estableció en el pueblo e instaló el primer taller dedicado a la fabricación de estos ornamentos. Desde entonces, la producción se ha expandido exponencialmente: actualmente existen más de 370 talleres artesanales donde se elaboran esferas de todos los tamaños, colores y diseños imaginables.​

El proceso de creación es completamente artesanal y consta de siete etapas: globeo (soplado del vidrio), plateado (acabado brillante), pintado, decoración, recorte de varilla, encasquillado y empaquetado. Cada esfera es única, pintada a mano y considerada una verdadera obra de arte popular mexicano.​​

Proyección internacional

Las esferas de Chignahuapan han trascendido fronteras. «Hemos llevado esferas al Vaticano, hemos llevado esferas a muchos lugares del mundo, se importan las esferas», afirmó orgullosamente el alcalde Rivera Trejo en la entrevista. En efecto, estas delicadas piezas han sido exportadas a Estados Unidos, Canadá, España, Venezuela, Colombia y Panamá.​​

En dos ocasiones memorables, la empresa Anvisa y la comunidad de artesanos locales donaron 3,200 esferas para decorar la Capilla de la Virgen de Guadalupe en el Vaticano, en Roma. Más recientemente, en 2021, el Gobierno de Puebla inauguró un punto de venta de artesanías poblanas en la Plaza de San Pedro, donde se comercializan esferas de Chignahuapan como recuerdos oficiales de los Museos Vaticanos.​

Festival de la Luz y de la Vida

Coincidiendo con el inicio de la temporada navideña, Chignahuapan celebra del 30 de octubre al 3 de noviembre la edición número 29 del Festival de la Luz y de la Vida, una de las conmemoraciones más importantes del Día de Muertos en todo México.​

Este espectáculo único combina tradición, cultura y misticismo al representar el viaje del alma al Mictlán (inframundo) a través de un montaje escénico sobre la laguna. La celebración incluye una Caminata de las Antorchas que parte del zócalo y recorre la Calzada de las Almas hasta llegar a la laguna, donde se monta una pirámide flotante iluminada, custodiada por calaveras luminosas, con música prehispánica, danzas, teatro y pirotecnia.​

El alcalde Rivera Trejo mencionó que la ofrenda de este año tiene un significado especial: «Normalmente se la dedicamos a todos nuestros fieles difuntos, pero en esta ocasión en especial se la estamos dedicando a los hermanos que perdieron la vida en la Sierra Norte por el huracán».​

Con el encendido del árbol más alto de México, la producción millonaria de esferas artesanales, su riqueza natural y cultural, y una calidez humana característica de los pueblos serranos, Chignahuapan se consolida como el destino navideño por excelencia en 2025.

Chignahuapan en números -68.5 metros: altura del árbol de Navidad más grande de México -12 metros: diámetro de la esfera monumental -70,000 luces: iluminan la esfera gigante -1 millón: meta de visitantes para la temporada navideña 2025 -70 millones: esferas producidas anualmente -3,000 artesanos: dedicados a la fabricación de esferas -370 talleres: artesanales en operación -80%: de las familias se dedican a esta actividad -2012: año en que obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico -2.5 horas: tiempo de traslado desde la Ciudad de México -200 metros: altura de las Cascadas de Quetzalapan -12 metros: altura de la imagen de la Virgen en la Basílica -9 ojos de agua: forman la Laguna de Almoloya