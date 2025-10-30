Clara Brugada garantiza la protección de menores de Casa de las Mercedes

Se rescataron a 80 niñas y adolescentes

– “Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley”, afirma

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó en conferencia de prensa sobre el cumplimiento de una orden judicial el 29 de octubre para la protección y reubicación segura de 80 niñas y adolescentes que se encontraron en las dos sedes del centro de asistencia social privado «Casa de las Mercedes», tras detectarse irregularidades y un caso de presunta agresión sexual.

Se refirió a que la intervención fue resultado de la vigilancia cotidiana realizada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el DIF, que detectó una serie de irregularidades y posibles actos delictivos. Tras la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se actuó de inmediato.

“Se decidió actuar, denunciar a la Fiscalía y actuar protegiendo y salvaguardando el interés superior de las menores”, acotó.

Destacó que el compromiso de la administración es inquebrantable, especialmente con las infancias más vulnerables: “El Gobierno de la Ciudad reitera este compromiso de apoyar, de hacer todo lo que sea necesario para cuidar a las infancias, más cuando se trata de infancias que están en una situación que no están con su familia”, señaló.

Enfatizó que habrá cero tolerancia, que el Gobierno capitalino actuó sin dilatación cuando tuvo conocimiento de una presunta agresión sexual a una menor alojada en esta casa de asistencia privada, por lo que acotó que no se permitirá el abuso en ninguna institución bajo vigilancia. “Aquí lo más importante es que no podemos permitir que ningún lugar y menos en un espacio que esté para proteger a las niñas pueda haber abusos de este tipo”, dijo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se cumplió una orden de aprehensión contra Aquiles N por el probable delito de violación agravada. Sobre la justicia para este caso, la Jefa de Gobierno fue enfática y comentó que “el presunto agresor como informó la fiscal ya se encuentra detenido bajo custodia policial y será procesado y juzgado, tendrá que responder ante la justicia y garantizaremos que no haya impunidad”.

La jefa de Gobierno envió un mensaje contundente a toda la sociedad: “Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos a actuar de inmediato ante esta situación»*.

Apuntó que las 80 niñas y adolescentes fueron reubicadas a un espacio seguro bajo la responsabilidad del DIF, donde reciben atención integral 24 horas al día, siete días a la semana, y confirmó que *»lo más importante fue proteger a las menores de edad, ellas están a salvo, están en un lugar cuidadas, atendidas”.

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, detalló que la investigación comenzó en marzo de 2025 cuando una adolescente de 17 años bajo resguardo fue trasladada irregularmente al domicilio de la madre de la directora, donde era obligada a realizar labores domésticas y fue agredida sexualmente por Aquiles “N”, tras suministrarle una sustancia. Refirió que la víctima fue amenazada para no denunciar por lo que redactó una carta al DIF, instancia que presentó la denuncia ante la Fiscalía. Destacó la valentía de la víctima y la intervención del DIF, confirmando el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Aquiles N por violación agravada.

La Fiscal mencionó la investigación en curso por el traslado de menores para realizar actividades domésticas, detallando las medidas de protección concedidas por el juez de control a solicitud del DIF como la prohibición de acercamiento, entrega de documentos, custodia policial y el traslado protegido de los menores a refugios. Reiteró el compromiso de la Fiscalía con la protección integral de la niñez y la investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia, enfatizando que este proceso debe servir para fortalecer las medidas de protección y cuidado de las niñas y adolescentes.

La Secretaria de Bienestar e Inclusión Social, Araceli Damián González, informó que el 29 de octubre de 2025 se cumplió una resolución judicial para tomar medidads urgentes de protección, solicitadas por el DIF, a favor de niñas y adolescentes de las dos sedes de la Casa de las Mercedes. Destacó que estas medidas se implementaron tras detectar irregularidades y posibles actos delictivos en el marco de las supervisiones del DIF y la Secretaría de Bienestar.

La Secretaria señaló que los hechos fueron detectados en visitas de supervisión y el DIF atendió de forma inmediata la solicitud de apoyo de una víctima, acompañándola a iniciar la carpeta de investigación. Confirmó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Aquiles N por violación agravada y que el proceso de reubicación inicial fue frenado por medidas de amparo, por lo que el gobierno solicitó las de protección ante el juez de control. Detalló que, por resolución judicial, se rescató y salvaguardó a 80 niñas y adolescentes: 47 en la sede Schulz y 33 en la sede Berriozábal y las menores fueron trasladadas inmediatamente a un espacio a cargo del DIF donde son atendidas las 24 horas por un equipo multidisciplinario con psicólogas, doctoras, abogadas, asegurando su atención integral.