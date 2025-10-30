Impulsa IPN investigación conjunta con Universidad de Oxford para contrarrestar el cáncer colorrectal

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, se reunió con el director del Centro de Inmuno-Oncología de la Universidad de Oxford, Tim Elliott, y con la investigadora mexicana de esa institución, Isabela Pedroza-Pacheco, con quienes dialogó sobre los avances de la investigación conjunta en cáncer colorrectal.

Este encuentro se realizó en el marco del Convenio de Colaboración firmado por ambas instituciones en noviembre de 2024, en el que también participa el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

Acompañado por parte de su equipo de trabajo, el doctor Reyes Sandoval destacó la importancia de impulsar ejercicios colaborativos entre instituciones de México y el Reino Unido.

“No se puede hacer esto con un solo grupo de investigación o en un solo país. Tus resultados y descubrimientos tendrán una validez más universal cuando los desarrollas entre diferentes naciones. Por eso soy un fuerte defensor del trabajo colaborativo, y es fantástico tener hospitales e instituciones participando en este esfuerzo, porque además contamos con científicos extraordinarios que realmente desean este tipo de colaboración”, sostuvo.

Los trabajos colaborativos, añadió, se desarrollan en consonancia con la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de investigación en salud, refrendada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante su presentación magistral titulada “Moving Forward: Mexico Cancer Initiative” (Avanzando: Iniciativa contra el cáncer en México), Tim Elliott explicó que se eligió el cáncer colorrectal como primer eje de colaboración con el IPN debido a las características particulares de esta enfermedad.

Señaló que, de acuerdo con las proyecciones, para 2040 su incidencia podría duplicarse en México, y consideró alarmante que aproximadamente 10 por ciento de los nuevos casos se presentarán en personas menores de 40 años.

El objetivo principal de la investigación refirió, es analizar cómo los sistemas inmunológicos de los pacientes mexicanos responden al cáncer, y adelantó que esperan identificar diferencias relevantes respecto a otras poblaciones ya estudiadas.

“Los factores que impulsan esta distinta demografía aún no están establecidos, pero es casi seguro que involucran, en gran medida, la dieta, el estilo de vida y el vínculo con la obesidad, que está en aumento en México, particularmente las tasas de obesidad infantil”, detalló Elliott.

Por su parte, la directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo, subrayó que la institución a su cargo está plenamente preparada para participar y contribuir en esta y otras investigaciones.