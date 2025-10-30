“Coyotes” disparan los retiros por desempleo de las Afore

Alcanza máximos históricos

Sumaron 27 mil 850 millones de pesos, de enero a septiembre

De enero a septiembre de este año, los retiros por desempleo de las Afores sumaron 27 mil 850 millones de pesos, un nuevo máximo histórico, consecuencia, en gran parte, del coyotaje, señaló el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes.

El funcionario federal explicó que el mecanismo opera de la siguiente manera: la persona desempleada se acerca a un “coyote” para realizar un trámite de retiro por desempleo para obtener parte del ahorro que se encuentra en su cuenta individual de la Afore.

Luego, el “coyote” ofrece un monto superior a cambio de una comisión y registra a dicha persona a nombre de una empresa de dudosa procedencia con un salario alto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Después, se le da de baja casi de manera instantánea y queda desvinculado de la empresa, mencionó.

Debido a que el trabajador fue dado de alta con un sueldo elevado, tras 46 días de la baja del trabajador, se tramita el retiro de recursos por desempleo, beneficiándose de este sueldo, ya que puede retirar montos mayores, pues esta modalidad está en función del salario reportado ante el IMSS.

La Consar aseguró que el derecho de retiro por desempleo se encuentra estipulado en el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, el cual describe las dos modalidades por las que se puede realizar este trámite.

Los retiros que realizan los “coyotes” son de la modalidad tipo A, cuyos requisitos para solicitar son que la cuenta individual tenga al menos tres años de haber sido abierta, y contar con un mínimo de 12 bimestres de cotización.

De cumplir con estos requisitos, es posible retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a 30 días del último salario base de cotización del trabajador, con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual.

El año pasado, 66.6 por ciento de los retiros por desempleo fueron del tipo A y sumaron 20 mil 500 millones de pesos. Se estima que gran parte de estas solicitudes “fue con la intervención de personas ajenas al sistema”, advirtió la Consar.

La institución precisó que los trámites de retiro por desempleo son gestionados directamente en la Afore y también pueden realizarse en la aplicación Afore Móvil.

De enero a septiembre de 2025, los retiros por desempleo de las Afore sumaron 27 mil 850 millones de pesos, un máximo histórico y un incremento de 29 por ciento anual, que es el mayor aumento de los últimos cuatro años.

Julio César Cervantes, presidente de la Consar, dijo que en 2024 los retiros por desempleo sumaron 31 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 20 mil millones se relacionaron con gestores no autorizados.

La Consar emitió una iniciativa para controlar el problema, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados; sin embargo, falta la autorización del Senado.

Ganancias de las Afore suben 24%

Por otro lado, las administradoras de fondos para el retiro (Afore) obtuvieron entre enero y septiembre una ganancia neta de 12 mil 172 millones de pesos, un aumento nominal (sin descontar la inflación) de 24 por ciento frente a los 9 mil 794 millones de pesos del mismo periodo del año pasado, según datos oficiales.

La Consar detalló que las ganancias que obtuvieron las 10 Afore que operan en México por custodiar e invertir el dinero de más de 70 millones de trabajadores resultó en el segundo monto más elevado desde que hay registro, sólo superado por los 12 mil 174 millones de pesos de igual lapso de 2020.

Así, las Afore prácticamente se han recuperado del impacto que representó el tope a las comisiones que cobran sobre el saldo de los trabajadores, que entró en vigor en 2022 y que provocó que en septiembre de ese año sus ganancias netas se desplomaran a 2 mil 953 millones de pesos.

El límite a las comisiones se hizo efectivo a inicios de 2022, cuando bajaron a un máximo de 0.57 por ciento, desde un promedio de 0.8 por ciento.

Asimismo, las Afore entregaron a las cuentas de los trabajadores mexicanos plusvalías (ganancias no concretadas hasta el día del retiro) históricas de 941 mil millones de pesos entre enero y septiembre.

Las administradoras que operan en el mercado mexicano obtienen su ganancias de los ingresos (después de gastos operativos) de la comisión de 0.57 por ciento anual que cobran por administrar los 8 billones 59 mil millones de pesos depositados hasta septiembre pasado, resultado del ahorro correspondiente a las pensiones de 69 millones de personas.

Dichos ingresos, a los que luego de descontar gastos operativos y otros dan por resultado la ganancias, ascendieron a 30 mil 66 millones de pesos, la mayor cantidad para un periodo similar desde que existen registros. Además, son 14 por ciento superiores en términos nominales a los 26 mil 363 millones de pesos reportados al cierre del noveno mes del año pasado.

En cuanto a la utilidad neta, datos de la Consar indican que entre enero y septiembre XXI Banorte fue la Afore con la mayor ganancia: de 2 mil 167 millones de pesos, un aumento de 7 por ciento frente a los 2 mil 16 millones de pesos de un año antes. En segundo lugar se ubicó Banamex con 2 mil 84 millones de pesos, un salto de 49 por ciento frente a los mil 296 millones de pesos del mismo lapso de 2024.

Les siguieron Sura con mil 910 millones de pesos, un aumento anual de 8 por ciento; Profuturo, con mil 909 millones, un alza anual de 28 por ciento; Pensionissste, con mil 77 millones, un aumento de 43 por ciento, y Coppel, con 886 millones, un alza anual de 35 por ciento.

La lista de ganancias que aumentaron a doble dígito se completa con Inbursa, con 579 millones, un aumento de 30 por ciento; Azteca, con 423 millones, 39 por ciento más, e Invercap con 247 millones de pesos, un alza de 40 por ciento. La única Afore que registró una caída fue Principal, con 185 millones de pesos, que representan una disminución anual de 39 por ciento.