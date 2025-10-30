Inaugura su instalación monumental en la Explanada Central del Palacio Legislativo de San Lázaro

Con una obra que reflexiona sobre lo intangible invisible” al corazón del Congreso

Por: Asael Grande

El artista mexicano, José Rivelino Moreno Valle, conocido artísticamente como Rivelino, inauguró en la Explanada Central del Palacio Legislativo de San Lázaro su obra monumental “Topografía de lo invisible”, que se enfoca en explorar conceptos abstractos que no se ven a simple vista, como el silencio y la energía. La pieza busca reflexionar sobre lo que no es visible, utilizando el arte para explorar conceptos intangibles y darles una forma física y tangible.

El título sugiere una exploración de la “topografía”, es decir, la descripción de un terreno, pero aplicada a lo “invisible”, como el silencio, las ideas, las emociones o las energías que nos rodean y nos moldean, pero que no podemos ver directamente.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Rivelino Moreno Valle, escultor, ceramista y dibujante jalisciense conocido por sus instalaciones monumentales que invitan a la reflexión, comentó: “es una instalación de 40 piezas compuesta por 20 valores y 20 antivalores, en donde las palabras estaban incrustadas o sepultadas dentro del concreto, y fueron liberadas a martillo o a golpes, y hay ese dedo clásico de mi obra que siempre es para indicar algo, está señalando la importancia de cada uno de ellos, la instalación invita al espectador a recorrerla y a enfrentarse en silencio con lo que la postura que tiene con cada una de estas palabras, que en realidad son formas de vida. Me da mucho gusto que por primera vez no estoy fuera del muro (Congreso de la Uníon-Cámara de Diputados), y ahora estoy dentro del muro, eso sí cambia la perspectiva, siempre me ha tocado hacer activismo en la calle, del muro para afuera, y ahora me dan esta oportunidad que es una muestra de apertura, y de simpatía por lo que hacemos los artistas, esta es mi obra más reciente, esta instalación que es una especie de laberinto en el que estamos metidos toda la sociedad, y hay muchas cosas qué pensar, hay mucho diálogo, y la idea es que esta instalación se vaya fuera de México”, dijo el artista, quien de 2009 a 2011 adquirió presencia internacional con ‘Nuestros silencios’, instalación escultórica monumental de arte público presentada en nueve ciudades europeas: “me dedicaré ahora mucho tiempo a la mujer, tengo el tema adecuado en el que probablemente se pueda lograr algo interesante”.

Con más de 18 años de trabajo cuenta con más de 60 muestras colectivas y 35 individuales en México y el extranjero, Rivelino participó en 2010 en la Expo Universal Shanghái con la obra de gran formato “Diálogos naturales”; en 2011 presentó la muestra “Esencia nómada” en el Museo de Arte de Querétaro, en ese mismo año inauguró la Galería de Arte de la Secretaría de Economía con la exhibición “Límites y consecuencias”. En los últimos años se adentró en la instalación e intervención pública para investigar la relación entre el espectador, la obra de arte y el entorno urbano: “presentar una exposición en la Cámara de Diputados no puede ser un gesto neutro: es llevar al centro de la vida política del país un conjunto de obras que hablan de lo humano, de lo intangible y de lo invisible que nos constituye. Cada pieza de ‘Topografía de lo Invisible’ se convierte en una invitación a pensar en los fundamentos de nuestra convivencia: valores, silencios, dualidades, responsabilidades y memoria.

Lo invisible no es ausencia, sino presencia en otra frecuencia. Es aquello que, aunque no se vea, sostiene la experiencia de lo humano: la fragilidad de los afectos, la tensión entre vida y muerte, el eco de lo sagrado, la vulnerabilidad del cuerpo, las huellas de la naturaleza que nos sostiene. La exposición plantea, así, un ejercicio de conciencia: volver visibles los pliegues más íntimos de nuestra condición humana. Un espejo que devuelve lo que somos cuando nos reconocemos en lo que no se toca ni se mide; y un mapa que orienta hacia los territorios donde la experiencia humana se hace más profunda: la vida, la muerte, el deseo, la esperanza”.