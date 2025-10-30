Rosalía León revive el arte de llorar a los muertos con “La Plañidera”

Nuevo sencillo junto a Rodrigo Rodríguez y Su Mariachi Romanza

La cantautora se presentará en vivo este 31 de octubre en el IMER

Por Arturo Arellano

La cantautora mexicana presenta su nuevo sencillo “La Plañidera” junto a Rodrigo Rodríguez y Su Mariachi Romanza, en un homenaje musical a una figura ancestral de la cultura funeraria. El tema se estrenará en vivo este 31 de octubre en el IMER.

Fiel a su vocación por rescatar y reinterpretar las tradiciones mexicanas, Rosalía León lanza “La Plañidera”, un tema de su autoría inspirado en las mujeres que lloraban profesionalmente en los funerales, con la creencia de que sus lágrimas ayudaban a liberar las penas del difunto. El sencillo, producido por José Luis Cornejo y Marcelo Rivera Levy, cuenta con la colaboración de Rodrigo Rodríguez y Su Mariachi Romanza, y estará disponible en plataformas digitales desde el 17 de octubre.

“Investigué mucho para esta canción. Desde tiempos egipcios se contrataban mujeres para llorar a los faraones. Me pareció muy bello este oficio que se ha transmitido entre familias, incluso hoy hay plañideros varones, los rezadores que acompañan a los dolientes”, compartió León en entrevista para DIARIO IMAGEN.

La artista destaca que “La Plañidera” es el primer sencillo de su nuevo álbum, en el que por primera vez incorpora mariachi como base sonora, fusionado con elementos eléctricos. “Es música de raíz mexicana, pero con un sonido contemporáneo”, afirma.

La presentación oficial será este viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en el Estudio A del IMER, como parte del espectáculo “Muertosongs”, que incluirá narración de leyendas, interacción con el público y obsequios. León estará acompañada por Rafa Guarneros en la guitarra eléctrica y Luis Enrique en la trompeta.

“La cultura de la muerte en México es única. Cada año propongo un tema para el Día de Muertos porque es nuestra celebración más importante. Hay países que no tienen esta identidad tan fuerte como la nuestra”, reflexiona.

Además, el 12 de diciembre, Rosalía León viajará a Nueva York para cantar en honor a la Virgen de Guadalupe, en una muestra más de su compromiso con las tradiciones mexicanas.