El Hijo del Santo se despide del ring

Con una gira llena de estrellas

Su última lucha será en el Palacio de los Deportes

Por Arturo Arellano

La leyenda plateada de la lucha libre mexicana culminará su gira de despedida el 13 de diciembre en la Ciudad de México. El Palacio de los Deportes será testigo de un adiós histórico que honra más de cuatro décadas de legado, máscaras y justicia en el cuadrilátero.

El ícono de la lucha libre mexicana, El Hijo del Santo, ha anunciado oficialmente su retiro definitivo de los encordados. A sus 62 años, Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez cerrará una carrera de más de 40 años con una gira de despedida que incluye tres ciudades clave: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La última función será el 13 de diciembre de 2025 en el Palacio de los Deportes, donde se espera una velada inolvidable para miles de aficionados.

La cartelera en la capital incluirá luchas estelares, tercias, femeniles y minis, con invitados especiales que rendirán homenaje al legado del luchador. “Hoy dejo el cuadrilátero, pero no dejo de ser El Hijo del Santo. El legado sigue vivo en las manos de mi hijo Santo Jr. y en mi hija, que también lleva esta historia con orgullo”, expresó el luchador en conferencia de prensa.

La gira comenzó el 29 de noviembre en Monterrey y continuó el 6 de diciembre en Guadalajara, pero será en la Ciudad de México donde se cierre el telón. El Palacio de los Deportes, recinto emblemático para el deporte y la cultura, ha sido elegido como el escenario final de una carrera que ha marcado generaciones.

En conferencia de prensa comentó “Hoy me toca hacer la lucha más difícil de mi vida. Me retiro con el corazón agradecido y la satisfacción de haber cumplido mi promesa de honrar a mi padre.” Esta frase fue pronunciada entre aplausos, marcando el tono emocional de su anuncio.

Agregó “Me voy con mi máscara intacta.” Confirmando que se retirará sin revelar su rostro, manteniendo el misterio que ha caracterizado su trayectoria desde su debut en 1982.

“Por respeto a la lucha libre, me despido en el ring, como debe ser. El legado continúa. Mi hijo Santo Jr. y mi hija llevan esta historia con orgullo.” Con estas palabras, reafirmó que aunque él se retira, la leyenda plateada seguirá viva en las nuevas generaciones, asimismo, agradeció a la empresa OCESA por respaldar las tres funciones de su gira final.

Estas declaraciones reflejan no solo el cierre de una carrera, sino el profundo respeto que El Hijo del Santo tiene por la lucha libre, su familia y sus seguidores.

El Hijo del Santo ha sido más que un luchador: ha sido símbolo de honor, justicia y tradición. Su estilo técnico, su defensa de los valores familiares y su activismo por los derechos de los luchadores lo han convertido en una figura respetada dentro y fuera del ring.

Trayectoria de una leyenda

-Debutó profesionalmente en 1982, siguiendo los pasos de su padre, El Santo.

-Ha luchado en México, Japón, Estados Unidos y Europa.

-Protagonizó combates memorables contra figuras como Blue Demon Jr., Negro Casas y La Parka.

-En 2009 presentó la instalación artística Nuestros Silencios, que recorrió nueve ciudades europeas como homenaje a la libertad de expresión.

Datos interesantes

-Es uno de los pocos luchadores que ha mantenido invicta su máscara durante toda su carrera.

-Ha participado en películas, cómics y campañas sociales.

-Es defensor del medio ambiente y promotor de la lucha libre como patrimonio cultural.

-Su máscara plateada es considerada símbolo nacional por muchos aficionados.

Títulos y logros

-Campeón Mundial de Peso Welter (UWA, WWA, CMLL).

-Campeón Mundial de Parejas junto a Octagón y otros aliados.

-Campeón Nacional de Peso Welter.

-Ganador de múltiples luchas de apuestas, incluyendo cabelleras y máscaras.

-Reconocido con el Premio Nacional de Deportes en la categoría de trayectoria destacada.