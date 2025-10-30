Concluyó temporada del espectáculo “Los muertos también bailan”

Toluca, Méx.– Tradición, danza y cine nacional se unieron en un emotivo tributo a la cultura mexicana durante la presentación de la 12ª temporada del espectáculo “Los muertos también bailan”, una propuesta artística de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) que rindió homenaje al actor Ignacio López Tarso y a la icónica película Macario, dirigida por Roberto Gavaldón.

El montaje, realizado en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, formó parte de las actividades que la institución educativa, a través de la Secretaría de Identidad y Cultura, realiza con motivo del Día de Muertos.

A la función asistió la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada por la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado; la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, y la directora general de Comunicación Social Universitaria, María Fernanda Valdés Figueroa, quienes atestiguaron el valor de esta iniciativa como un espacio de encuentro entre el arte, la memoria y la identidad nacional.

El espectáculo estuvo a cargo del Ballet Folklórico Xiomara, bajo la dirección de Nancy Regules Nova, junto con integrantes del Taller de Danza Folklórica de “Casa de las Diligencias”. A través de coloridas coreografías y música tradicional de diversas regiones del país, las artistas dieron vida al montaje “Los muertos también bailan: Macario, entre la vida y la muerte”, que recreó el diálogo entre ambos mundos, tema central del filme homenajeado.

Durante la presentación, el público disfrutó de una experiencia sensorial que entrelazó la esencia del Día de Muertos con la estética del cine mexicano de la Época de Oro. Entre luces, música y elementos teatrales se evocaron los valores de respeto, fe y humildad ante la muerte, pilares que dan sentido a esta festividad y reflejan la riqueza espiritual del pueblo mexicano.

Al concluir la función, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado entregó un reconocimiento al Ballet Folklórico Xiomara, en agradecimiento por su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones que dan identidad a México.