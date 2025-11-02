Opciones de financiamiento a dueños de restaurantes ante la caída en ventas

Consecuencias de temporada baja

Apoyo para enfrentar compromisos laborales, fiscales y operativos en cierre de año

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante la caída en ventas durante la segunda mitad de 2025, especialmente en la temporada baja, restaurantes de Quintana Roo han manifestado un creciente interés en acceder a financiamientos preferenciales para enfrentar compromisos laborales, fiscales y operativos. La iniciativa forma parte del programa Impulso Nafin + Estados Quintana Roo, presentado por Nacional Financiera (Nafin) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El programa contempla una bolsa de 600 millones de pesos respaldada por el gobierno del estado, lo que permite ofrecer créditos con condiciones más competitivas, incluyendo una tasa de interés anual del 14.7%. De acuerdo con Francisco Villarreal Zapata, presidente de Canirac Quintana Roo, al menos 60 de los 1,500 afiliados en la zona norte han mostrado interés en acceder a estos recursos.

Objetivos del financiamiento:

– Brindar liquidez a negocios afectados por la baja afluencia turística, especialmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

– Reponer equipos y mejorar infraestructura en restaurantes que han postergado inversiones por falta de capital.

– Acceder a cursos gratuitos de profesionalización, ofrecidos por Nafin como parte del paquete de apoyo.

– Cumplir con obligaciones fiscales y laborales antes del cierre del año.

Villarreal Zapata destacó que el programa no solo busca evitar cierres, sino también fortalecer la competitividad del sector gastronómico, que representa uno de los pilares económicos del estado. “Este año ha sido particularmente complejo para muchos negocios, y contar con financiamiento accesible puede marcar la diferencia entre sobrevivir o cerrar”, señaló.

Empresarios restauranteros han recibido con optimismo la propuesta, aunque algunos han solicitado mayores incentivos fiscales y simplificación de trámites para acceder a los créditos. La Sedeinformó que se habilitarán ventanillas de atención en Cancún y Chetumal, además de asesoría personalizada para facilitar el proceso.

Leve repunte en ocupación en Playa del Carmen

Tras varios meses de baja afluencia turística, los pequeños hoteles del centro de Playa del Carmen reportaron un leve repunte en la ocupación hotelera durante octubre, alcanzando un promedio acumulado del 47%, según informó Ofner Arjona, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen.

Aunque la cifra representa una mejora respecto a los meses anteriores, el sector continúa enfrentando desafíos importantes, especialmente en lo que respecta a la rentabilidad. Arjona advirtió que las tarifas promedio por noche se mantienen muy por debajo de los niveles históricos, lo que compromete la sostenibilidad de muchos negocios.

Actualmente, la tarifa promedio ronda los 850 pesos por noche para dos personas, mientras que en temporadas altas solía oscilar entre 1,400 y 1,600 pesos. En comparación con hace más de una década, cuando los hoteles del centro alcanzaban tarifas de hasta 160 dólares por noche, el deterioro es evidente. Hoy, apenas llegan a 50 dólares en promedio.

El dirigente hotelero atribuyó esta caída a varios factores:

– Aumento descontrolado de la oferta hotelera, incluyendo plataformas de renta vacacional sin regulación.

– Competencia internacional, con destinos emergentes que ofrecen precios más competitivos.

– Falta de inversión en infraestructura urbana, lo que afecta la percepción del centro como zona turística.

Mientras los pequeños hoteles del centro luchan por mantenerse a flote, los grandes complejos turísticos del corredor Riviera Maya reportan ocupaciones de entre 70% y 80%, según datos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la alcaldesa Estefanía Mercado. Esta disparidad ha motivado llamados a diseñar estrategias diferenciadas para cada segmento del sector.

La Asociación de Pequeños Hoteles ha solicitado mayor apoyo institucional para:

– Regular la oferta informal y garantizar condiciones equitativas de competencia.

– Promover el turismo nacional y local durante temporadas bajas.

– Invertir en mejoras urbanas que fortalezcan la imagen del centro como destino turístico.

A pesar de los retos, los hoteleros mantienen el optimismo de cara al cierre del año, con la esperanza de que eventos culturales y espectáculos programados en Playa del Carmen impulsen la ocupación y mejoren las condiciones del sector.