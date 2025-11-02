En Q. Roo ya no se han registrado más casos del virus coxsackie: SEQ

Cercos sanitarios y acciones coordinadas

Contagios en escuelas de Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco se encuentran bajo control

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Gracias a la implementación de cercos sanitarios y acciones coordinadas entre autoridades educativas y de salud, Quintana Roo no ha registrado nuevos casos del virus coxsackie en planteles escolares durante las últimas semanas de octubre de 2025.

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) confirmó que los brotes detectados en meses anteriores en escuelas de Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco se encuentran bajo control, y que no se han reportado nuevos contagios desde la aplicación de medidas sanitarias específicas. La titular de la SEQ, Elda Xix Euán, destacó que la respuesta oportuna permitió contener la propagación del virus, también conocido como enfermedad de manos, pies y boca.

El primer brote se registró en un plantel de Tulum, donde se confirmaron 28 casos. Posteriormente, se detectaron seis casos en Bacalar y dos más en escuelas de Othón P. Blanco. En total, se contabilizaron 165 casos en nivel preescolar y primaria en todo el estado.

Ante esta situación, la SEQ y la Secretaría de Salud (SESA) implementaron cercos sanitarios, suspensión temporal de clases presenciales en los planteles afectados, y campañas de higiene dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia. Estas acciones fueron clave para frenar la cadena de contagios.

El virus coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus y es responsable de la enfermedad de manos, pies y boca, común en niños menores de cinco años. Sus síntomas incluyen fiebre, llagas en la boca y erupciones en manos y pies. Aunque generalmente es leve, puede propagarse rápidamente en entornos escolares si no se toman medidas preventivas.

Las autoridades educativas han reiterado que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa en todos los planteles del estado. Además, se han reforzado las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, la desinfección de espacios comunes y la promoción de la cultura del autocuidado.

Elda Xix Euán subrayó que, aunque el brote está controlado, es fundamental que las escuelas y las familias no bajen la guardia. “La prevención es una tarea compartida. Seguiremos trabajando para garantizar entornos escolares seguros y saludables”, afirmó.

Escasez de hierbas medicinales

Las variaciones extremas en las lluvias y el aumento de las sequías han provocado una preocupante escasez de hierbas medicinales en comunidades rurales de Quintana Roo, afectando a productores artesanales y a la medicina tradicional.

En municipios como José María Morelos y zonas limítrofes con Yucatán, recolectores y emprendedores que dependen de plantas silvestres para elaborar productos naturales enfrentan dificultades crecientes para encontrar especies como la ruda, el epazote, el árnica, el palo de Brasil y el zacate limón. Esta situación ha sido atribuida directamente al impacto del cambio climático en los ecosistemas de la Península de Yucatán.

Ana María Gutiérrez Jiménez, empresaria de la marca “Shaja” con más de 20 años en el mercado de cosméticos y suplementos naturales, explicó que muchas de las plantas utilizadas en sus productos solo se obtienen “en el monte”, y que su disponibilidad ha disminuido drásticamente. “Hay años con mucha lluvia y luego otros de sequía. Eso afecta directamente la regeneración de las hierbas”, señaló.

Las temporadas de lluvia ya no siguen patrones previsibles, lo que impide planificar la recolección y dificulta la regeneración natural de las especies. Además, la pérdida de cobertura vegetal por incendios, deforestación y expansión agrícola ha reducido los espacios donde tradicionalmente se encontraban estas plantas.

La medicina tradicional, practicada por comunidades mayas y rurales, depende en gran medida de estas hierbas para tratar dolencias comunes, preparar infusiones, ungüentos y productos de higiene. La escasez no solo pone en riesgo esta práctica ancestral, sino que también afecta la economía de mujeres emprendedoras y recolectores que comercializan estos productos en ferias, mercados y tiendas naturistas.

En algunos casos, los productores han tenido que recurrir a pedidos especiales o importar ciertas hierbas desde otros estados, lo que incrementa los costos y reduce la rentabilidad. “Ya hay productos que solo se surten bajo pedido, porque no hay suficiente materia prima local”, advierte Gutiérrez Jiménez.

Expertos y organizaciones ambientales han llamado a implementar estrategias de conservación, como viveros comunitarios, reforestación con especies nativas y capacitación en agricultura sustentable. También se propone documentar el conocimiento tradicional sobre el uso de plantas medicinales para evitar su pérdida cultural.