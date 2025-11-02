Retiran más de 100 yates irregulares del Parque Nacional Costa Occidental

Operaban sin permisos en Isla Mujeres

Creciente preocupación por el impacto ambiental y la saturación turística

Por redacción DIARIOIMAGEN

Isla Mujeres.- En un operativo conjunto realizado la semana pasada, autoridades ambientales y marítimas retiraron más de 100 yates y embarcaciones recreativas que operaban sin autorización dentro del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. La acción responde a una creciente preocupación por el impacto ambiental y la saturación turística en zonas protegidas del Caribe mexicano.

El director del Parque Nacional, José Arturo González, informó que la mayoría de las embarcaciones se encontraban en el polígono 1, el área con mayor actividad náutica del parque. Durante los recorridos de inspección, también se detectaron otras 40 embarcaciones sin permisos, las cuales fueron retiradas en coordinación con la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Detalles del operativo:

– Más de 100 embarcaciones retiradas, principalmente yates turísticos y recreativos.

– Zonas afectadas: Punta Nizuc, Punta Cancún y la costa occidental de Isla Mujeres.

– 40 embarcaciones adicionales sin permisos, detectadas en inspecciones recientes.

– Acciones legales en curso contra propietarios que incumplieron normativas ambientales.

Las autoridades señalaron que muchas de estas embarcaciones ofrecían servicios turísticos sin contar con los permisos de navegación ni las autorizaciones ambientales requeridas para operar en áreas naturales protegidas. Esta situación ha generado presión sobre los ecosistemas marinos, especialmente en zonas de arrecifes y manglares.

González explicó que el parque está dividido en tres polígonos, y que el polígono 1 concentra la mayor parte de la actividad turística y comercial. “Estamos trabajando para recuperar el equilibrio ecológico y garantizar que las actividades náuticas se realicen de forma ordenada y sustentable”, afirmó.

Organizaciones ambientalistas como CEMDA y Oceanus A.C. han respaldado el operativo, señalando que la proliferación de embarcaciones ilegales pone en riesgo la biodiversidad marina y la calidad del agua en la región. También han pedido mayor vigilancia y sanciones ejemplares para evitar que se repita esta situación.

La Profepa y Semar anunciaron que continuarán con los operativos de inspección en los próximos meses, y que se establecerán nuevos protocolos de control de acceso para embarcaciones turísticas en zonas protegidas.

Guerrerenses buscan mejor vida en Q. Roo

La migración laboral desde Guerrero hacia Quintana Roo mantiene una tendencia constante, con aproximadamente 100 personas llegando cada semestre al estado, especialmente a Cancún, atraídas por la oferta de empleo en la industria turística y el deseo de mejorar sus condiciones de vida. Así lo informó el doctor Eloy David Quintero Moreno, presidente de la Federación de Guerrerenses Unidos en el Estado de Quintana Roo, durante la conmemoración del 176 aniversario de la creación del estado de Guerrero.

Los migrantes guerrerenses que llegan a Quintana Roo suelen integrarse rápidamente al mercado laboral, principalmente en áreas como: Hotelería y servicios turístico, mantenimiento y limpieza, restauración y atención al cliente, además en construcción y obras públicas.

Aunque algunos regresan eventualmente a su estado de origen, la mayoría decide establecerse de forma permanente, trayendo consigo a sus familias y formando comunidades activas en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.

Quintero Moreno destacó que “aquí el éxito está en el trabajo; Cancún sigue siendo un imán de oportunidades”, y subrayó que la migración guerrerense ha sido clave en el desarrollo económico y social del estado.

Actualmente, se estima que la población originaria de Guerrero en Quintana Roo supera las 100 mil personas, muchas de ellas organizadas en redes comunitarias que promueven la identidad cultural, el apoyo mutuo y la participación ciudadana. La Federación de Guerrerenses Unidos ha impulsado actividades culturales, asesoría legal y programas de integración para facilitar la adaptación de los recién llegados.

Organizaciones civiles y autoridades locales han comenzado a trabajar en estrategias para atender estas necesidades, reconociendo el valor que la migración aporta al dinamismo económico y cultural de Quintana Roo.