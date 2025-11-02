Presentan el libro “Seguridad Pública con Estrategias Basadas en Inteligencia”

Escrito por Fabián Gómez Calcáneo

Por Arturo Baena

Atizapán, Méx.- “En varios municipios mexiquenses estamos viviendo la estrategia fallida de seguridad de «abrazos y no balazo» No se debe olvidar que la seguridad es la principal demanda de la ciudadanía”.

Así lo expresó en entrevista el senador Enrique Vargas del Villar durante la presentación del libro “Seguridad Pública con Estrategias Basadas en Inteligencia”, escrito por Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, Comisario de Seguridad Pública de Atizapán de Zaragoza.

El libro propone un enfoque basado en inteligencia policial, análisis de datos y coordinación interinstitucional, en contraste con las políticas de contención sin confrontación que han predominado en los últimos años.

Fabián Gómez Calcáneo destacó que el modelo aplicado en Atizapán de Zaragoza busca fortalecer la prevención del delito sin descuidar la capacidad de respuesta.

En presencia del alcalde de dicha demarcación, Pedro Rodríguez, y de los diputados Ivonne Ortega y Mariano Camacho, Gómez Calcáneo recordó que «la seguridad pública no es un tema de partidos sino un trabajo conjunto en el que la labor de los elementos policíacos es fundamental», dijo.

Luego de reconocer el trabajo del responsable de seguridad pública, el evento fue también una plataforma para discutir nuevas estrategias que integren tecnología, profesionalización policial y participación ciudadana.