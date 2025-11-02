El diputado Anuar Azar llevó a cabo un taller más del Club Super Padres

En escuela de Atizapán

Por Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Méx. – La participación de los padres es fundamental para el desarrollo integral de los hijos, ya que influye positivamente en su bienestar emocional, habilidades sociales y rendimiento académico.

Señaló lo anterior el diputado Anuar Azar Figueroa, al llevar a cabo un taller más del Club de los Super Padres en la escuela Juan de Dios Rodríguez Heredia, en este municipio.

Ahí, en entrevista, el legislador mexiquense recordó que el rol de las mamás y papás, incluye ser el primer modelo a seguir, ofrecer apoyo emocional, colaborar con la escuela, fomentar el interés por el aprendizaje y establecer un hogar que provea estabilidad, confianza y valores.

«Agradecemos a todos los padres de estudiantes, su participación con tanto interés y cariño, demostrando que cuidar, escuchar y comprender a nuestros hijos es la mejor forma de fortalecer a nuestras familias», dijo.

Azar Figueroa destacó que “escuchar a nuestros hijos es fundamental para fortalecer el vínculo afectivo, fomentar su seguridad y autoestima, y enseñarles habilidades de comunicación y empatía”.

Finalmente, puntualizó que “una buena escucha crea un espacio de confianza donde se sienten valorados y comprendidos, lo que mejora su desarrollo emocional y social, y puede incluso impactar positivamente en su rendimiento académico y en su capacidad para resolver conflictos en el futuro”.