Continúa la regularización de predios en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- La regularización de predios es una prioridad, esto otorga certeza jurídica a los propietarios sobre su patrimonio y brinda tranquilidad a las familias al momento de heredar sus bienes, por eso, el gobierno municipal impulsa estrategias con autoridades estatales que permitan llevar a cabo dichas acciones. El presidente municipal Raciel Pérez Cruz aseguró que la coordinación estrecha y permanente con dependencias como el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), Registro Agrario Nacional (RAN), entre otras para entregar resultados que beneficien a todas las comunidades.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Prevención y Control de Crecimiento Urbano apuntó que, desde el inicio de su administración, realiza recorridos en las localidades para conocer de primera mano las inquietudes de los habitantes sobre la regularización de sus propiedades que les permita tener certeza jurídica sobre su patrimonio, y así poder heredar sus bienes sin ningún tipo de inconveniente.

Asimismo, el alcalde reconoció la disposición de las dependencias federales y estatales encargadas de esta materia, quienes en todo momento han mostrado su empatía y apoyo hacía la ciudadanía de Tlalnepantla interesada en tener en regla la documentación pertinente sobre el fruto de su trabajo.