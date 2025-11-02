Garantizado, el suministro de agua en Naucalpan, asegura Paulo Lara Zaavedra

Operación de pozos, en regla

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “El suministro de agua potable para las familias naucalpenses desde luego que está garantizado. Además, el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Isaac Montoya, a través del OAPAS, está atento para atender de manera inmediata la reparación de fugas y daños en las redes”.

Aseguró lo anterior Paulo Lara Zaavedra, Comisario del Organismo Público de Agua, destacando que es tiempo de reconocer que se ha acreditado en tiempo y forma los requerimientos realizados por la Conagua y las diferentes autoridades federales y estatales, respecto a la legalidad en la operación de todos los pozos de agua municipales.

El también quinto regidor de Morena reiteró que, en su momento, el gobierno de Naucalpan ha detallado los procesos y regulaciones que respaldan la operación responsable y justificada de la distribución del agua mediante unidades móviles.

Sobre la “Operación Caudal”, implementada en días pasados por autoridades de los tres órdenes de gobierno en 48 municipios del Estado de México, para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, Paulo Lara señaló: “reiteramos que durante este operativo no se encontró ningún tipo de anomalía e ilegalidad en la extracción de agua de nuestros pozos ni en el uso de pipas”.

El comisario del OAPAS puntualizó: “Insistimos que, durante el reciente operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, auxiliada por la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina entre otras corporaciones, para combatir el llamado huachicol del agua, la autoridad no clausuró pozos, ni tomas clandestinas en Naucalpan”, como falsamente se difundió en algunos medios de comunicación.