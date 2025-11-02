Bazooka Joe: “Los Ordinarios es nuestra forma de seguir diciendo lo que pensamos, sin filtros”

“No somos los chavitos que éramos en la radio, pero seguimos con la jiribilla”

El locutor y creador de contenido habla de la evolución de su estilo directo y sin concesiones

Por Arturo Arellano

Con más de 16 años de trayectoria en medios como Órbita y Digital 99, Bazooka Joe se ha ganado un lugar en la radio mexicana por su estilo espontáneo, irreverente y sin pelos en la lengua. Hoy, desde el podcast “Los Ordinarios” —que conduce junto a Iñaki Álvarez y El Niño con Barba— y el programa “Café Globo” con Mariana Ochoa, sigue apostando por contenidos que generan conversación y desafían lo políticamente correcto.

“Primero que nada, el mundo no necesitaba otro podcast, pero nos aferramos y lo hicimos”, dice Bazooka en entrevista con Diario Imagen. “Los Ordinarios” nació como una evolución de un programa de radio que los tres conductores compartieron durante años. “La gente nos pedía que lo retomáramos, pero no quería perjudicarlos porque seguían en la estación. Me esperé a que los sacaran, y una vez fuera, emprendimos esta aventura”.

Transmitido todos los lunes a las 8 de la noche por La Saga, la plataforma de Adela Micha, el podcast se caracteriza por su tono directo, humor adulto y temas que invitan a la reflexión. “Somos tres cuarentones hablando sin filtros. Tenemos química, nos divertimos, y eso se nota. Tocamos temas que puedes llevar a tus grupos de amigos, desde el intercambio de parejas hasta lo que ya no nos atrevemos a preguntar”.

Bazooka reconoce que el paso de la radio al internet ha sido un reto. “La radio te da retroalimentación inmediata. En internet es diferente, más complicado. Ya no hablamos tanto de desmadre, pero sí de cosas que nos generan dudas y curiosidad”.

Además del podcast, Bazooka conduce “Café Globo” junto a Mariana Ochoa, un programa matutino transmitido por MVS en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mexicali. “Es un contenido más adulto, con especialistas, actores, celebridades. No se transmite en CDMX, pero se puede escuchar en línea”.

También participa en “Humor sin barreras”, los martes a las 11 de la noche, donde se abordan temas polémicos entre hombres y mujeres. “La idea es lograr un acuerdo… que no se ha logrado, pero se sigue intentando”, dice entre risas.

Con una personalidad auténtica y sensible, Bazooka Joe sigue apostando por una comunicación sin ambigüedades. “Es lamentable que ya nadie pueda hablar como quiera por temor a la funa, pero son los tiempos que nos han tocado. Nosotros no nos cuidamos mucho, no tratamos de agradarle a todo el mundo. Tenemos un público que se identifica con nosotros, y son bienvenidos”.