Camilo Séptimo anuncia segunda fecha en la CDMX

¡El viaje continúa!

28 DE MAYO DE 2026 – PALACIO DE LOS DEPORTES

Preventa Banamex: 5 de noviembre, 11:00 a.m.

¡Atención, navegantes! El viaje sonoro de Camilo Séptimo aún no termina; y porque ustedes lo pidieron: ¡una noche no será suficiente! La banda ha anunciado una fecha más en la capital, programada para el próximo 28 de mayo de 2026 en el emblemático Palacio de los Deportes. No dejes pasar esta oportunidad y ven a disfrutar de la agrupación que está revolucionando la escena con su synth-pop envolvente.

El Viaje Se Intensifica: Camilo Séptimo Presenta MAPAS Parte II

El éxito sin precedentes de Camilo Séptimo continúa creciendo tras el arrollador suceso de sus conciertos por toda la República y la gran acogida de álbumes icónicos como Navegantes y Ecos (este último se coló entre los «100 álbumes más importantes»). Ahora, el trío regresa para enfocarse en su más reciente producción, MAPAS, un disco que ha redefinido su trayectoria.

Este nuevo encuentro en el Palacio de los Deportes no es solo un concierto, sino la continuación de una experiencia inmersiva: MAPAS Parte II. La banda es conocida por ofrecer un espectáculo en vivo que es una verdadera odisea, utilizando un impresionante portal en el escenario que transporta visual y emocionalmente al público. Esta presentación marca la cuarta ocasión que Camilo Séptimo se adueña de este emblemático recinto, consolidando su estatus como una de las bandas más espectaculares y esenciales de la escena.

OCESAfact: Canciones de su nuevo catálogo como “Recuerdo”, ya se encuentra entre las 10 canciones más escuchadas por los fans de Camilo Séptimo.

Originarios de la Ciudad de México, Camilo Séptimo se ha consolidado como un referente ineludible del synth-pop y el indie rock en nuestro país. La alquimia sonora creada por Manuel Mendoza, Jonathan Meléndez y Erik Vázquez, es llevada al máximo en sus presentaciones en vivo con la colaboración del talentoso músico César Cardiel. Su propuesta, fresca y profundamente envolvente, ha capturado la atención de la industria, llevándolos a ser nominados en prestigiosos galardones como los IMAs y los MTV Miaw, cimentando su lugar en la escena contemporánea. (Como dato curioso, su nombre, aunque similar, no tiene vínculo directo con el famoso cantante español Camilo Sesto).

Esta es tu oportunidad de asegurar tu lugar en este nuevo concierto de Camilo Séptimo y vivir la experiencia de sus melodías llenas de atmósfera. Si te perdiste la primera fecha, o si una noche no te basta, ¡esta es tu señal! ¡Corre por tus boletos para el 28 de mayo en el Palacio de los Deportes y únete a la revolución sonora!