Del pop rock al folk norteño: Christian Meier lanza “Nací Para Olvidar”

Sin perder su sello introspectivo y orgánico

El actor y músico peruano explora nuevos géneros con una canción inspirada en la música regional mexicana

Por Arturo Arellano

Christian Meier, reconocido por su trayectoria en el pop rock latinoamericano, sorprende con “Nací Para Olvidar”, segundo adelanto de su próximo álbum. En entrevista para Diario Imagen, el artista comparte el origen de esta canción que mezcla polka norteña con folk y country americano, y que plantea una reflexión profunda sobre el olvido como mecanismo de defensa emocional.

“Es una canción que escribí el año pasado, influenciado por la música regional mexicana. Escuché a Carín León, Christian Nodal, Bronco, Intocable, Los Tucanes de Tijuana… y mientras estaba en ese universo, nació esta idea”, cuenta Meier en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Comenzó como una polka norteña, pero al entrar al estudio con músicos norteamericanos, cada uno aportó su color y terminó siendo una mezcla entre country y folk”.

El sencillo, disponible en plataformas digitales, narra la historia de un caminante que evita echar raíces para no sufrir. “Cuando escribí el primer acorde, lo primero que salió fue ‘yo nací para olvidar’. El ritmo me contó la historia. Es una canción que empuja hacia adelante, que habla de decidir lo que uno quiere para sí mismo sin aferrarse a los recuerdos”.

Aunque el álbum completo saldrá el próximo año, Meier adelanta que no seguirá una línea rítmica uniforme. “Cada canción tiene su identidad, pero todas comparten un concepto: música orgánica, tocada por músicos reales. No usamos máquinas, o lo hicimos lo menos posible. Es una colección de canciones que vienen del mismo lugar”.

Sobre su proceso creativo, el artista destaca la importancia de la colaboración. “Siempre he sido así. Estuve en una banda de rock, sé lo que es construir desde cero. Me gusta trabajar con músicos que dominan su arte, que aportan sentimiento. Ahí es donde se siente lo humano”.

En cuanto a sus planes, Meier prepara presentaciones en vivo a partir del segundo trimestre del año. “Quiero presentar el álbum en mi país y también en México. En el escenario se recoge todo: la entrega, la dinámica, la conexión con el público. Es la parte más bonita de esta carrera”.