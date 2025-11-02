El Divo: Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez sonará en el Auditorio Nacional

Por: Asael Grande

El próximo 12 de noviembre, el Auditorio Nacional será el escenario para revivir en un concierto único la magia y el legado de uno de los más grandes artistas que ha dado México: Juan Gabriel.

Para esta ocasión, se reunirá una fuerza artística de poco más de 300 músicos, compuestos por una orquesta de 85 instrumentistas, un imponente coro de 250 voces, la energía inconfundible de un mariachi y la participación de cantantes invitados, quienes en conjunto darán el toque más genuino y vibrante a las canciones de este inolvidable cantautor.

Como invitados especiales se contará con las voces de Miriam Solís, Armando Lemus, Eduardo Barajas, Carlos Velázquez, Christian Bailon y Floricel Ortega, quienes harán vibrar al público como si el Divo de Juárez estuviera de regreso.

“El Divo: Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez”, tendrá una orquesta, coro y mariachi que rendirán tributo a la trayectoria de Juan Gabriel. El espectáculo, producido con apoyo de la Secretaría de Cultura, dirigido por Carlos Carbajal y Mario Monroy, producido por Felipe Radrigan y Fernando Licea busca mostrar la dimensión musical del intérprete, cuya obra ha trascendido generaciones y géneros.

En conferencia de prensa, el director orquestal, Mario Monroy, explicó que “el evento va a tener diversos formatos, entre los que destaca un cantante solista, y el Mariachi Gama Mil, y después habrá orquesta, coro, y 400 músicos; los arreglos se han destinado para tener cierta variabilidad, un dinamismo, y en total se van a ejecutar veinticinco canciones, de las cuales, cuatro, entran en un medley, un popurrí, que es con el que iniciamos el concierto, de ahí se hacen las veintiún canciones, divididas en siete artistas”.

La figura de Juan Gabriel siempre ha sido sinónimo de conexión con el público. Su capacidad de unir clases sociales, estilos y generaciones lo convirtió en un símbolo nacional, su música se integró al imaginario colectivo mexicano. Canciones como Querida, Amor Eterno o Hasta que te conocí son hoy parte de la memoria emocional del país, presentes en celebraciones, duelos y homenajes: “seleccionamos las canciones más reproducidas en you tube y en spotify, hicimos la selección de las veinticinco canciones, más las más icónicas, lo contrastamos con los dos homenajes del Palacio de Bellas Artes, y entonces, decidimos el repertorio”.

El homenaje del 12 de noviembre busca precisamente revivir esa experiencia colectiva que caracterizaba sus conciertos. Con arreglos sinfónicos y la participación de un coro de 250 voces, el espectáculo pretende no solo rendir tributo, sino reinterpretar su obra en un formato que destaque la calidad y diversidad de su repertorio: “Juan Gabriel es un referente musical, las personas verán un gran espectáculo, participar en este homenaje es una maravilla”, finalizó, Jesús Gama, del Mariachi Gama Mil.

El espectáculo que lleva por nombre “El Divo, Homenaje sinfónico al ídolo de Juárez”, a realizarse el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 20:00 horas, tiene un costo en taquilla que va de los $366 a $3,660, según la zona de tu preferencia. El boleto VIP tiene un costo de $4026.