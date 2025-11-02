Enfermedades del corazón y diabetes, principales causas de muerte

Se registraron 818,437 defunciones en México, en 2024

En 2024, México registró 818.437 defunciones, cifra preliminar que representa un incremento de 2.3% respecto al año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte ‘Estadísticas de defunciones registradas (EDR)’, la tasa bruta de defunciones fue de 629 por cada 100,000 habitantes, 10 puntos más que en 2023.

Del conjunto, 89.6% fue por enfermedades y problemas de salud, mientras que 10.4% correspondió a causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios. Por género, 55.9% de las defunciones fueron de hombres, 44% de mujeres y 0.1% no especificado.

Principales causas de muerte

Las cinco principales causas de muerte en 2024 fueron enfermedades del corazón (192,563 casos), diabetes mellitus (112,641), tumores malignos (95,237), enfermedades del hígado (40,704) y accidentes (39,729).

En conjunto, estos padecimientos concentran más de la mitad de las muertes del país.

El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, que concentró 57.9 % de los fallecimientos.

En particular, las enfermedades del corazón representaron tres de cada cuatro muertes por este tipo de afecciones en ese grupo etario.

Variaciones por sexo y tipo de mal

Entre las mujeres, las principales causas fueron enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, seguidas por enfermedades cerebrovasculares e influenza y neumonía.

En hombres, encabezan la lista las enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, pero destacan también accidentes, homicidios y enfermedades del hígado.

De las 733,354 muertes por enfermedades, 47.1% fueron mujeres y 52.9%, hombres.

El 80.1% de los fallecidos recibió atención médica previa; 13.6% no la tuvo y en el resto no se especificó.

Homicidios y suicidios

Durante 2024 se registraron 85,083 muertes por causas externas: 46.7% por accidentes, 39.1% por homicidios (33,241 casos) y 10.6% por suicidios (9,000 casos).

Los hombres representaron 87.8 % de los homicidios y 80.7% de los suicidios. En ambos casos, el grupo de edad de 25 a 34 años fue el más afectado.

El medio más frecuente en homicidios fue el arma de fuego (71.8%), mientras que en suicidios predominó el ahorcamiento (85.7%).

En cuanto a accidentes, los de transporte fueron los más comunes.

El Inegi señaló que estas cifras son preliminares y serán confrontadas con datos de la Secretaría de Salud para su publicación definitiva en noviembre.

Causas de la defunción

Las cinco principales causas de muerte fueron:

Enfermedades cardiovasculares: con 192 mil 563 casos.

Diabetes mellitus: con 112 mil 641 casos.

Tumores malignos: con 95 mil 237 casos.

Enfermedades del hígado: con 40 mil 704 casos.

Accidentes: 39 mil 729 casos.

Entre otras causas están la influenza y neumonía, con 36 mil 316 defunciones; enfermedades cerebrovasculares, con 34 mil 819; Agresiones (homicidios) con 33 mil 241; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con 19 mil 140; e insuficiencia renal, con 17 mil 396.

No obstante, a partir de la cuarta posición, se observan diferencias entre las 10 principales causas de defunción, en el total y según sexo.

Las principales causas de muerte para mujeres son:

Enfermedades cardiovasculares: con 89 mil 576 casos.

Diabetes mellitus: con 56 mil 467 casos.

Tumores malignos: con 49 mil 940 casos.

Enfermedades cerebrovasculares: 16 mil 946 casos.

Influenza y neumonía: con 16 mil 326 casos.

Las principales causas de muerte para hombres son:

Enfermedades cardiovasculares: 102 mil 972 casos.

Diabetes mellitus: con 56 mil 170 casos.

Tumores malignos: con 45 mil 296 casos.

Accidentes: con 30 mil 885 casos.

Enfermedades del hígado: con 29 mil 390 casos.