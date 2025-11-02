REGRESA LA ÓPERA PARA NIÑAS Y NIÑOS AL LUNARIO CON HANSEL Y GRETEL

La pieza, con dirección de Jorge Ballina, se acerca al público infantil en un formato accesible y atractivo, con escenografía digital y vestuarios de inspiración mexicana

Se presentará el domingo 2 de noviembre con dos únicas funciones, a las 11:30 y 14:30

El Lunario del Auditorio Nacional ofrecerá, el domingo 2 de noviembre, dos funciones de la ópera Hansel y Gretel, del compositor alemán Engelbert Humperdinck, en una adaptación para el público infantil. Dirigida por Jorge Ballina, es una pieza abreviada con escenografía digital –al estilo de un libro de cuentos–, diseñada para introducir a las y los niños en el universo de la ópera.

Con una duración de una hora, la propuesta adapta el famoso cuento de los Hermanos Grimm en una experiencia que combina música, acción y elementos visuales, en el marco de la temporada 2025 de Ópera para niños del Lunario.

A través de animaciones en video que se proyectan en pantallas LED y vestuario que se inspira en la cultura mexicana, la producción transporta a un mundo lleno de fantasía, en el que la clásica historia de los hermanos que enfrentan a una bruja del bosque se desarrolla en un entorno atractivo y accesible para toda la familia.

Jorge Ballina, director escénico galardonado con la Medalla de Oro al Mejor Escenógrafo en el World Stage Design en 2005, considera que se trata de una versión especial, con lenguaje claro y elementos visuales que captan la atención del público al que se dirige.

«La ópera no solo cuenta una historia maravillosa, sino que también transmite una lección sobre el peligro de confiar en extraños, algo que sigue siendo relevante para la infancia actual», afirmó el director. La música, el elenco de cantantes y la escenografía permiten a las infancias disfrutar tanto de lo visual como de lo musical, lo que incentiva su interés por dicho género desde edades tempranas.

En la producción colabora: en el vestuario y las ilustraciones de video, Mario Marín del Río; la coreografía y el movimiento corporal, Clemente Vega, quien también interpreta al narrador de la historia; las animaciones son de Alejandro Villalobos, y la iluminación está a cargo de Patricia Gutiérrez. La dirección musical es de Sergio Vázquez, reconocido pianista y entrenador vocal.

La puesta en escena tiene un elenco de talentosos cantantes, entre los que se encuentran Mariana Ruvalcaba (soprano), Andrea Pancardo (mezzosoprano), Rubén Berroeta (contratenor), Rosario Aguilar (soprano) y Juan Marcos Martínez Mijares (barítono).

La presentación forma parte de Lunario Niños, un proyecto que ofrece propuestas originales e innovadoras dirigidas a las infancias. En cada producción, el equipo artístico y técnico combina la actuación, la música en vivo y la narración para acercar a su público al mundo de la ópera a través de una experiencia memorable.

Ópera para Niños en el Lunario del Auditorio Nacional cuenta con el respaldo de ProÓpera, lo que consolida un espacio en el que la creatividad, la música y la educación se encuentran para deleite del público.

Hansel y Gretel se presentará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 11:30 y 14:30 h, en el Lunario del Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec, al costado poniente del Auditorio Nacional). Las entradas están