Sheinbaum Pardo anuncia Centros de Alto Rendimiento Comunitario México Imparable

Presentación del medio maratón Raíces del Fuego

Estarán ubicados en distintos municipios del país para que las y los jóvenes realicen actividades deportivas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante la presentación del medio maratón Raíces de Fuego de México Imparable, —serial de carreras que unifica el deporte y se visibiliza a los pueblos originarios—, que se crearán los Centros de Alto Rendimiento Comunitario, cuya construcción se realizará en distintos municipios del país para que las y los jóvenes realicen actividades deportivas.

“Este gran esfuerzo de México Imparable gracias a Estrella (Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, atleta y líder de México Imparable) y a Lorena (Ramírez Nahueachi, corredora rarámuri ultramaratonista y embajadora de México Imparable). Porque como parte del programa de apoyo a las y los jóvenes de México, el próximo año nos van a ayudar a hacer estos Centros de Alto Rendimiento Comunitario México Imparable, que van a estar en distintos lugares de la república y está inspirado en esta gran iniciativa que han impulsado Estrella y Lorena”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La atleta y líder de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, recordó que esta iniciativa busca conectar el deporte, la cultura y la identidad, se trata de una plataforma que visibiliza a los pueblos originarios y su entorno, por ello invitó a las mexicanas y mexicanos a participar a la carrera Raíces de Fuego De México Imparable que se realizará el próximo 7 de diciembre en la Ciudad de México.

Se trata de una ruta que recorre puntos representativos de la capital del país, desde el Zócalo, la Plaza de las Tres Culturas, la Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y que contará con la presencia de corredores de los pueblos originarios de seis estados.

Informó que la primera carrera Raíces de Agua realizada en Palenque, Chiapas, el pasado 14 de septiembre, generó beneficios tangibles en las comunidades: participaron más de 3 mil corredores de 28 estados y tres países; se obtuvo 94 por ciento de ocupación hotelera y más de 5 mil visitantes en Palenque.

La corredora rarámuri ultramaratonista y embajadora de México Imparable, Lorena Ramírez Nahueachi, invitó a ser parte de esta carrera que visibiliza la cultura de los pueblos originarios.

Interés político en bloqueos en carreteras: Sheinbaum

Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos”, pero insistió que “hay algunos que tienen intereses políticos en todo eso; solamente hay que ver (de) muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen”.

Manifestó que “muchos de los que tienen tomadas las carreteras, y lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos”.

Por eso ayer dije -recordó- que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos; se les recibe y dialoga”.

Anunció que “vamos a presentar, yo creo que la próxima semana, un programa especial para los pequeños productores de maíz”, destacó que el apoyo directo que se les brinda, así como al campo para reforestación, es de casi 76 mil millones de pesos.

Y mencionó que para los medianos productores se diseñó Cosechando soberanía, que consiste en créditos a baja tasa de interés, 8.5 por ciento.

Caso de explotación laboral infantil

La presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que en el caso de la embarcación detenida por transportar a menores de edad de Chiapas se está investigando si hay un modelo de explotación laboral infantil y determinar, en su caso, hay otros delitos vinculados.

Al referirse a este caso, dijo que está detenido el adulto que los acompañaba pero se están haciendo las investigaciones pertinentes.

Sin embargo la mandataria descartó que este traslado de menores de edad esté relacionado con el crimen organizado.

La Secretaría de Marina informó del rescate en altamar de 28 niños y jóvenes que estaban en una embarcación procedente del sur del país y que habían sido reclutados para trabajar de jornaleros.

La dependencia federal brindó apoyo a estas personas que llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la terminal dos de La Paz, Baja California a solicitar su ayuda.

Defiende Sheinbaum Pardo el apoyo a Cuba

Tras los cuestionamientos del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el apoyo del gobierno federal a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “la política exterior de México la define México… somos un país libre, independiente”.

Señaló que se tienen “muy buenas relaciones con Washington, (aunque) evidentemente hay temas en los que no estamos de acuerdo; además de decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para poder resolver”, como se hace en materia arancelaria y respecto a las barreras comerciales.

En cuanto a los comentarios de Landau, la mandataria destacó que “la política exterior se define con base en nuestros principios”.

Dijo que en la Organización de Naciones Unidas, por “amplisísima mayoría, los países pidieron que ya no continuara el bloqueo a Cuba”, y nuestra política exterior “la definimos los mexicanos”.

También recordó que con diálogo “hemos podido resolver” la mayor parte de temas en los que “no estamos de acuerdo”.

De hecho, añadió, “pienso que muy pronto vamos a llegar a algunos acuerdos comerciales adicionales”.

Afirmó que al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “le fue muy bien en sus reuniones en la APEC (Organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico), particularmente con el embajador Jamieson Greer (representante comercial de Estados Unidos), que es con quien se están analizando las 54 medidas no arancelarias.

Dijo que esperará a que “se llegue al acuerdo entre nuestros secretarios y ya después veríamos si se puede dar” un encuentro con Trump.