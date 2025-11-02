Con el programa Salud Casa por Casa, IMSS Chiapas acerca servicios médicos a los adultos mayores

A través del programa Salud Casa por Casa, personal del IMSS Chiapas otorga atención médica directamente en los hogares de personas mayores, con el objetivo de prevenir enfermedades, detectar a tiempo complicaciones y brindar cuidados oportunos.

Durante los recorridos domiciliarios que realizaron trabajadores de estos dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se brindó atención inmediata a dos personas en condiciones de vulnerabilidad.

En una de las visitas se identificó a un hombre de 88 años con dificultad para respirar y signos de deshidratación, por ello fue trasladado al Hospital Rural de Ocozocoautla para su valoración y tratamiento, donde el equipo médico atendió un cuadro respiratorio y desnutrición.

Asimismo, en la región del Soconusco se atendió a una mujer con un golpe en la cabeza; por lo que fue llevada al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, donde se le realizaron estudios de imagen para descartar posibles lesiones neurológicas.

Al encabezar la evaluación semanal del programa, el titular de la Representación del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, y la delegada de Programas para el Bienestar en el estado, Manuela Obrador Narváez, coincidieron en señalar que la atención médica domiciliaria es fundamental para brindar servicios oportunos a personas con limitaciones de movilidad.

El doctor Domínguez Zárate subrayó la importancia del trabajo coordinado para restaurar la salud de las personas mayores y fortalecer el seguimiento médico preventivo en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en línea con las indicaciones del director general del IMSS, Zoé Robledo, y en atención a las directrices de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Obrador Narváez destacó que gracias a la coordinación con el Sistema de Salud Estatal permite cumplir con el compromiso social de acercar la salud a la población más vulnerable.

Durante el informe semanal, también se dio cuenta de las acciones realizadas por las áreas de Trabajo Social para detectar posibles casos de omisión de cuidados durante las visitas domiciliarias y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes.