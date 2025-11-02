Honda suspende producción en planta de México ante escasez de semiconductores

Amenazada, la producción automotriz

Otras empresas como Mercedes-Benz y Nissan pueden verse obligadas a interrumpir sus operaciones en dos semanas si la crisis se prolonga

Las empresas automotrices de todo el mundo se afanan por encontrar chips y comprobar con los proveedores si tienen suficientes reservas, ante la creciente escasez de semiconductores relacionada con la empresa neerlandesa Nexperia, que amenaza la producción de automóviles en todo el sector.

Pekín prohibió las exportaciones de productos de Nexperia desde China, después de que el gobierno neerlandés se hizo con el control del fabricante de chips el mes pasado, alegando preocupaciones por la transferencia de tecnología a su matriz china, Wingtech, señalada por Estados Unidos como posible riesgo para la seguridad nacional.

Nissan Motor, Mercedes-Benz y Honda se encuentran entre las empresas automotrices que intentan hacer frente a una situación de suministro incierto. Nissan afirmó tener suficientes chips hasta la primera semana de noviembre.

Honda suspendió la producción en una planta de México el martes y ya ha empezado a ajustar la producción en Estados Unidos y Canadá, según un portavoz.

Algunos fabricantes brasileños podrían verse obligados a interrumpir sus operaciones en dos o tres semanas si la crisis se prolonga, según un funcionario del gobierno de ese país.

Los chips de Nexperia se utilizan ampliamente en componentes de automoción, por lo que la escasez de suministro es el último desafío para una industria que ya está lidiando con los aranceles estadounidenses y las restricciones chinas a las tierras raras.

«Es un gran problema», dijo el director de rendimiento de Nissan, Guillaume Cartier, a los periodistas en el Salón de la Movilidad de Japón en Tokio el miércoles. «Por el momento no tenemos visibilidad completa».

Cartier dijo que la automotriz estaba «bien hasta la primera semana de noviembre» en términos de suministro de chips.

Incluso si las automotrices hubieran aprendido la lección de la escasez de la era del la Covid-19 y hubieran hecho acopio de chips, seguirían estando a merced de sus proveedores, incluidos los más pequeños, dijo. Si bien es posible conocer el estado del suministro en sus principales proveedores de «Nivel 1», resulta más difícil a medida que se avanzaba en la cadena de suministro.

Honda suspende producción en México

Honda Motor, el segundo mayor fabricante automovilístico japonés, suspendió hasta nuevo aviso su producción de automóviles en México por la escasez de componentes relacionada con las tensiones en torno a la firma neerlandesa de semiconductores Nexperia.

La suspensión afecta a la planta automotriz de Celaya, Guanajuato, donde fabrica su camioneta SUV HR-V. La fábrica, con capacidad anual para unas 200 mil unidades, es un importante centro de exportación para el mercado estadounidense, el mayor de Honda.

La empresa no reveló detalles sobre la magnitud de los recortes ni su duración estimada y señaló en declaraciones al diario económico que está haciendo todo lo posible para minimizar el impacto de la escasez.

Honda también redujo a la mitad la producción en su fábrica de Canadá, donde se fabrican los sedanes compactos Civic y las SUV CR-V, según informó un representante sindical de un proveedor de la planta en Facebook. El Wall Street Journal ya había informado sobre este recorte de producción.

La compañía japonesa vendió 1.61 millones de vehículos en Norteamérica en 2024, cerca del 40 por ciento de sus ventas globales, y una desaceleración en dicho mercado podría afectar a sus ganancias del ejercicio en curso, que cerrará el 31 de marzo de 2026.

Mercedes busca suministros por todo el mundo

“Huelga decir que estamos buscando alternativas por todo el mundo”, declaró Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, quien añadió que la automotriz alemana tenía la situación cubierta a corto plazo.

Källenius señaló que esta situación es diferente a la anterior crisis de los chips, ya que ahora el problema tiene raíces políticas y requerirá una solución política. También indicó que la crisis sirve como recordatorio de que las cadenas de suministro globales dejan a los fabricantes vulnerables a las fricciones del comercio internacional.

“En un coche moderno de alta tecnología tienen prácticamente los cinco continentes dentro”, dijo Källenius.

Los fabricantes de automóviles están considerando ahora la posibilidad de paralizar la producción o utilizar piezas alternativas para mitigar la escasez, afirmó Klaus Schmitz, socio de la consultora Arthur D. Little.

Sin embargo, advirtió que, en última instancia, las empresas -y los gobiernos- querrán sentarse a dialogar con China para encontrar una solución.

“Sin duda, las empresas negociarán ahora con China. Los gobiernos están negociando con China, sobre todo Estados Unidos”, dijo Schmitz.

“Hay que ver el impacto real, pero es muy probable que se trate de una situación bastante crítica.”