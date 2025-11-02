Del bloqueo al acuerdo; la ley y el diálogo ponen orden en abasto de agua en Edomex

La instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha sido aplicar la ley, proteger el abasto y mantener canales de regularización

La “Operación Caudal”, iniciada el viernes 24 de octubre, y aún en marcha, marcó un punto de inflexión en el combate al comercio ilícito del agua en el Estado de México: 189 inmuebles fueron intervenidos en 48 municipios por autoridades de los tres órdenes de gobierno, tras una investigación que reveló redes dedicadas a la extracción, distribución y venta ilegal del recurso. A partir de estos operativos, el gobierno estatal ha abierto mesas de diálogo con los involucrados, donde la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha sido aplicar la ley, proteger el abasto y mantener canales de regularización.

El despliegue simultáneo de fuerzas federales, estatales y municipales permitió asegurar 51 pozos y 138 tomas clandestinas, así como 322 pipas y 37 vehículos relacionados con el negocio ilícito del agua. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó 152 órdenes de cateo —de las cuales 142 fueron autorizadas— y coordinó con el Poder Judicial la designación de jueces de control especializados para atender el operativo de forma continua durante más de 72 horas. Siete personas fueron detenidas en flagrancia por diversos delitos, entre ellos portación de armas y ataques a la autoridad.

Las investigaciones determinaron que, en municipios como Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca, el agua robada era vendida con sobrecostos de hasta 59%, sin control sanitario ni permisos de distribución. Las operaciones ilegales eran encabezadas por organizaciones que operaban con fachada sindical —como “USON”, “ACME” y “Los 300”—, además de comisariados ejidales y servidores públicos implicados. Ninguna de las acciones afectó la operación de los pozos y redes oficiales, que continúan funcionando con normalidad bajo supervisión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos municipales.

El gobierno mexiquense ha iniciado la segunda fase de la estrategia, orientada al diálogo y la regularización. Hasta el momento, decenas de personas han acudido ante el Ministerio Público para conocer la situación legal de sus bienes y, a la par, restaurantes, hoteles, purificadoras y distribuidores han comenzado su conexión a las redes oficiales, mientras los municipios amplían la operación de sus pozos y garantizan el suministro legal de agua a la población.

La gobernadora Delfina Gómez recalcó que la Operación Caudal no busca castigar, sino restablecer la justicia en el manejo del agua. “No es una cacería, es regular y garantizar que el agua llegue de manera justa y segura a la ciudadanía”, afirmó. En tanto, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, enfatizó que el operativo afectó solo a quienes lucraban con el recurso: “No hay desabasto; lo que hay es orden y fin a un negocio ilegal que explotaba un bien común”.