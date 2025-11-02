Sheinbaum reemplaza a Maduro en envío de gasolina a Cuba: EU

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La revelación de que en solo 4 meses -de mayo a agosto- Claudia Sheinbaum triplicó el envío de gasolina y petróleo a Miguel Díaz-Canel, en Cuba, encendió los focos rojos en la Casa Blanca de Donald Trump.

Fueron 58 envíos que suman un subsidio de más de 3 mil millones de dólares, se indicó.

Ello, junto a otras revelaciones -como que la droga que sale de Venezuela, de Nicolás Maduro, ha financiado elecciones en México y otros países donde el proyecto del socialismo del Siglo XXI y el Foro de Sao Paulo han avanzado-, aceleró en las recientes semanas el debate interno de la Casa Blanca sobre qué hacer con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según los más importantes medios de EU, el debate involucra directamente a Donald Trump, a su secretario de Estado, Marco Rubio; a su vicepresidente James David Vance; a su fiscal general, Pat Bondi; a los titulares de la DEA, el FBI, la CIA, al secretario de la Defensa, Pete Hegseth; a los comandantes de los comandos Norte y Sur, a los poderosos líderes del Senado y a los más importantes centros de inteligencia -o think-tanks-.

Todos ellos analizan el embrollo-Sheinbaum, que va de lo ideológico a la seguridad interna de EU, y la regional, el combate antidrogas y anti cárteles, el futuro del TMEC, y el fondo y alcances de movimientos como el Foro de Sao Paulo, el del socialismo Siglo XXI -y otros colaterales-, que tienden a cerrarse alrededor de la mandataria mexicana porque, concluyen, “de una y otra forma en ella se concentra todo eso”.

Hoy, tres temas, por la urgencia de una respuesta norteamericana, dominan la agenda de ese debate en la Casa Blanca:

El creciente envío de gasolinas y petróleo a la administración del dictador Miguel Díaz-Canel , que con esos envíos alarga la agonía del pueblo cubano.Todo va documentado vía la filial de PemexGasolina Bienestar (que en su primer año de operaciones reportó pérdidas y un endeudamiento por 5 mil 836 millones de pesos, equivalente a 324 millones de dólares), a la importadora estatal cubana Coreydan, S.A. con sede en CUPET o Unión Cuba-Petróleo, que es la empresa estatal encargada de la industria petrolera en la isla. Los envíos salen principalmente de Pajaritos, en México, a la refinería cubana Camilo Cienfuegos o la refinería Ñico López, en La Habana .

mediante la contratación de médicos cubanos que suman varios millones de dólares al año y que para el secretario de Estado de EU, es un inaceptable, intolerable, mecanismo de explotación y esclavitud laboral porque el pago no es a los médicos sino al gobierno cubano que apenas destina migajas a los doctores contratados El tercer tema que representa un gran reto para la administración Trump es el del tráfico de drogas y la operación de cárteles que no sólo envenenan con cocaína y fentanilo a EU, sino que utilizan las ganancias para financiar a la antidemocracia socialista en la región. La semana anterior, el 21 de octubre, Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la Financiación del Terrorismo, afirmó ante el Senado estadounidense que el régimen de Nicolás Madurofinanció, vía el cártel de “Los Soles”, campañas políticas en América Latina, incluyendo México, con “dinero sucio”. Previamente, Jesús Daniel Romero, ex comandante y ex director de inteligencia naval del Comando Sur de los EU, denunció: “…el narcotráfico en Centroamérica es para apoyar el desarrollo del socialismo del Siglo 21… sin dinero del narcotráfico no avanza este proyecto que busca apoyar a gobiernos de izquierda en países de la región. No es coincidencia que los cargamentos de cocaína de Venezuela hacia Honduras y México hayan ayudado a que estos países sean ahora izquierdosos como el gobierno de Claudia Sheinbaum, que fue impuesta por el propio Andrés Manuel López Obrador y que el dinero que utilizó Morena para su campaña vino directamente de ese tráfico de drogas…” Esta misma indagatoria ha sido reabierta hoy por la Fiscal General de EU, Pat Bondi -de gran influencia ante Donald Trump-, según informó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Si se ve todo este contexto se podrá entender el malestar mostrado la semana anterior por el subsecretario de Estado de Trump, Christopher Landau, ante el respaldo a Cuba en la Asamblea General de la ONU por parte del gobierno mexicano.

La ejecución de alcaldes agudizará el embate opositor en Congreso

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, durante el fin de la semana provocó una fuerte reacción de malestar social y político. La oposición legislativa PAN, PRI y MC se prepara para convertir las plenarias de la semana en Senado y Cámara de Diputados a fin de convertirlas en un grito de ¡BASTA YA! ante la ola de ejecuciones de presidentes municipales en lo que va de 2025, casi de uno por mes

En lo que va de este año han asesinado a Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán; Lilia Gema García, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca; Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán; Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero; Mario Hernández García, de Santiago Amatepec, Oaxaca; Guillermo Torres Rojas, de Churumuco, Michoacán; Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, Michoacán; Aurelio Santos Contreras, Cotija, Michoacán; Miriam Ríos, Jacona, Michoacán, y otros más.

La oposición acusa al gobierno de Sheinbaum Pardo de no dar suficiente atención a los reclamos de los alcaldes, lo que, afirman, deriva en sus asesinatos. Todo ello será tema de las intervenciones en tribuna en el Congreso esta semana.

