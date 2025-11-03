La FGE catea bar en Cancún y rescata a 14 víctimas de trata

En un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron rescatadas 14 mujeres mexicanas presuntamente víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. La acción se llevó a cabo en un bar ubicado sobre la avenida Miguel Hidalgo, entre las calles 93 y 95, en la Supermanzana 93 de Cancún.

La intervención fue resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, que permitió obtener una orden de cateo emitida por un Juez de Control. En el cumplimiento del mandato judicial participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante la diligencia, las autoridades identificaron a las 14 mujeres como presuntas víctimas de explotación sexual. De acuerdo con las primeras indagatorias, los clientes pagaban hasta 2 mil pesos por servicios sexuales, y las trabajadoras entregaban hasta el 60% de sus ganancias al encargado del lugar, identificado como Domingo “N”, quien fue detenido en el sitio.

Las mujeres también eran obligadas a “fichar” con los clientes, es decir, acompañarlos mientras consumían bebidas, por las cuales se cobraban hasta 350 pesos por copa, según reportes preliminares.

La FGE informó que se abrirá una carpeta de investigación por el delito de trata de personas y se brindará atención integral a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico, médico y legal. El inmueble quedó asegurado como parte del proceso judicial.

Este caso se suma a una serie de acciones que buscan combatir la trata de personas en el estado, una problemática que ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales debido a la vulnerabilidad de zonas turísticas como Cancún.

Roo encabeza estadísticas nacionales en trata

Quintana Roo se ha convertido en el estado con mayor número de denuncias por trata de personas en México durante 2025, con al menos 126 casos registrados hasta octubre, según datos de la FGE y medios locales. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, tanto mexicanas como extranjeras, que fueron captadas mediante engaños y sometidas a explotación sexual.

Entre julio de 2023 y octubre de 2025, las autoridades han logrado rescatar a 826 personas víctimas de trata, de las cuales 630 son mexicanas y 196 extranjeras, principalmente de Colombia, Venezuela y Centroamérica. Esta cifra posiciona a Quintana Roo como el primer lugar nacional en rescate de víctimas, aunque también refleja la magnitud del problema en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

“Estamos en primer lugar nacional, pero por rescate de víctimas, no por incidencia. Eso refleja el trabajo que hacemos todos los días”, declaró Nancy Benítez Rebollo, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Trata de Personas.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en octubre de 2025, cuando 14 mujeres colombianas fueron rescatadas en cateos simultáneos en Cancún y Playa del Carmen. Las víctimas habían sido captadas en su país con promesas de empleo bien remunerado y vivienda en México. Una vez en territorio nacional, fueron obligadas a enviar fotografías en ropa interior y a trabajar en condiciones de explotación sexual.

Las investigaciones revelaron que una mujer colombiana, conocida de las víctimas, fungía como reclutadora. Las jóvenes eran trasladadas a bares y departamentos donde eran vigiladas y obligadas a entregar parte de sus ingresos a los tratantes.

A pesar de los operativos y rescates, organizaciones civiles han señalado la falta de sentencias firmes contra los responsables y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas. Muchas de ellas enfrentan procesos largos, estigmatización y dificultades para acceder a justicia y reparación.

¿Dónde denunciar?

La FGE de Quintana Roo cuenta con una Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y segura a través de los siguientes canales:

– Línea de emergencia nacional: 911

– Fiscalía General del Estado: 998 881 7150

– Línea contra la trata del Consejo Ciudadano CDMX (24/7): 800 5533 000

– Correo electrónico de la FGE Quintana Roo: contacto@fgeqroo.gob.mx

También se puede acudir directamente a las oficinas de la FGE en Cancún, Playa del Carmen o Chetumal.

Crematorio Xibalbá acumula 238 denuncias

El escándalo por el crematorio clandestino de mascotas “Xibalbá” sigue creciendo. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que se han abierto 238 carpetas de investigación contra Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, presuntos responsables del establecimiento que operó sin permisos entre marzo de 2022 y octubre de 2025 en diversos predios de Chetumal.

El fiscal general Raciel López Salazar informó que las denuncias fueron presentadas por familias afectadas que confiaron en el servicio de cremación de sus mascotas, pero que posteriormente descubrieron irregularidades graves. Durante las diligencias, las autoridades localizaron 123 cadáveres de mascotas distribuidos en al menos cinco predios, además de restos óseos irreconocibles, lo que evidencia la magnitud del caso.

Según las investigaciones, el crematorio ofrecía servicios especializados sin contar con personal capacitado ni estudios de nivel medio superior. Guillermo Alejandro “N” no tenía formación profesional en medicina veterinaria ni en manejo de residuos biológicos, lo que agravó la situación. Los cuerpos de las mascotas eran almacenados en condiciones insalubres, y en algunos casos, se entregaban cenizas falsas a los dueños.

La FGE señaló que el crematorio operaba en la clandestinidad, sin licencias municipales ni autorización sanitaria, violando normas ambientales y de salud pública.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales y medios locales, donde usuarios han compartido testimonios de indignación y tristeza.

La Fiscalía continúa con las investigaciones y ha asegurado los predios involucrados. Se espera que en los próximos días se presenten cargos formales por delitos contra la salud pública, maltrato animal, fraude y operación ilegal de servicios.