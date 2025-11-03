Naviera asumirá administración del Centro Comunitario Wayak

En el puerto de Mahahual

Construirán canchas futbol, de baloncesto y voleibol de uso múltiple y una pista para trotar

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La empresa Royal Caribbean Group, actual propietaria del Puerto de Cruceros Costa Maya, ha confirmado que asumirá la administración del Centro Comunitario Wayak en Mahahual y que iniciará un ambicioso proyecto de mejora para este espacio público. El anuncio se realizó el 29 de octubre de 2025, como parte de su estrategia de integración social en la región.

Según el comunicado oficial, el centro será reubicado a una zona más amplia y cercana al camino principal y al centro de Mahahual, lo que facilitará el acceso para todos los habitantes. Además, se construirán nuevas instalaciones deportivas, incluyendo un campo de fútbol, canchas de baloncesto y voleibol de uso múltiple, y una pista para trotar.

La empresa también anunció que se abrirá una convocatoria comunitaria para renombrar el centro, como parte de un proceso participativo que incluirá votaciones y grupos de trabajo ciudadanos. “Queremos que este espacio refleje la identidad y los sueños de Mahahual. La comunidad será protagonista en su transformación”, señaló Royal Caribbean en su boletín.

Estas acciones forman parte del compromiso de la naviera con el desarrollo social y ambiental de la zona, en medio de preocupaciones expresadas por algunos sectores de la población sobre el impacto de los megaproyectos turísticos en el entorno natural y cultural de Mahahual. La empresa busca con estas iniciativas ganar validación social y fortalecer su vínculo con los habitantes locales.

Aunque algunos residentes han expresado reservas sobre la expansión turística, otros ven con buenos ojos la mejora del centro comunitario, que por años ha sido un punto de encuentro para actividades culturales, educativas y deportivas. La reubicación y modernización del espacio podrían beneficiar especialmente a jóvenes, familias y colectivos locales.

Royal Caribbean ha reiterado que el proyecto será implementado en etapas, con miras a concluir en 2026, y que mantendrá canales abiertos de diálogo con la comunidad para asegurar que las mejoras respondan a sus necesidades reales.

Vacantes por apertura de hoteles

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) anunció la apertura de más de mil nuevas vacantes laborales en Quintana Roo, derivadas de la inauguración de nuevos hoteles y el inicio de la temporada alta invernal. El líder estatal del sindicato, Martín de la Cruz Gómez, informó que el proceso de reclutamiento ya está en marcha y que se espera cerrar el año con niveles óptimos de competitividad en el sector turístico.

“Quintana Roo sigue siendo un imán para las inversiones. Los nuevos centros de hospedaje están solicitando personal en diversas áreas, desde recepción y cocina hasta mantenimiento y animación turística”, declaró De la Cruz. La entidad se mantiene como el principal generador de empleo turístico en el país, gracias al dinamismo de destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos.

La CROC ha desplegado ferias de empleo y módulos de atención en zonas estratégicas, donde se ofertan vacantes para más de 30 empresas hoteleras. En la más reciente Feria de Reclutamiento Laboral realizada en Playa del Carmen, se ofrecieron 1,662 vacantes, según informó la coordinadora de trabajo Isabel Castro Marroquín.

Las vacantes incluyen puestos como:

– Recepcionistas y concierge

– Cocineros, chefs y ayudantes de cocina

– Personal de limpieza y camaristas

– Técnicos en mantenimiento

– Animadores y guías turísticos

– Almacenistas y personal de logística

Los interesados pueden acudir a las oficinas de la CROC en su municipio o consultar las convocatorias en redes sociales y medios locales. También se habilitarán módulos en eventos como el Cancún Travel Mart, donde se concretan alianzas entre empresas y sindicatos.

La CROC ha reiterado que su prioridad es garantizar empleos dignos, con prestaciones y capacitación continua. En coordinación con las empresas, se promueve la inclusión de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad en el mercado laboral turístico.

“Más que cifras, nos importa la calidad de vida de las y los trabajadores. Por eso impulsamos contratos justos, formación profesional y estabilidad”, afirmó Martín de la Cruz.